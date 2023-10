Siellä niitä on, Anttilan hyllyillä. Vaaleanpunaisia Barbien lentokoneita, kokoontaitettavia taloja, ajettavia ja avattavia autoja. Miten ihania!

"Haluaisin palkata Italian Mattelille sinunlaisesi ihmisen, että jos tunnet jonkun..."

Autoja, lentokoneita ja junia "vau-efektein"

– Muuten he sanoivat, ettei tämä oikein kiinnosta. Opimme nopeasti, että lelussa pitää olla erilaisia ominaisuuksia: täältä tulisi esiin tämmöinen ja tämä osa tekeekin näin, tadaa!

Vuoden 2023 parhaat lelut on valittu – "Helppo antaa tälle tuotteelle hyvät pisteet"

Swim 'N Dive -Barbie osasi sukeltaa

– Itse harrastin sukellusta ja sen kautta keksin, että on ihan pakko tehdä Barbie, joka sukeltaa. Jotta työtä ja rahaa ei menisi hukkaan, sanoin Mattelille, että miten olisi sukeltava Barbie? Ja sieltä vastattiin, että joo, ala miettiä vaan, Heino kuvailee.

Hohdokasta, mutta vaativaa työtä: "Siinä rupesi stressikäyrä kasvamaan"

Fisher Pricen avaruusasema ei koskaan toteutunut

– Meillä oli olemassa myös mittoja, joilla saattoi mitata osien halkaisijan, ettei se ole lapsen nieluun liian pieni. Eihän se toki meidän vastuullemme koskaan jäänyt. Turvallisuudelle on omat osastonsa, joka syynää lelut todella tiheällä kammalla läpi, ettei niissä voi käydä haveria.

– Monelta osin oli varsin salaista, mitä uutta tehdään ja mitä on tulossa. Jos oli todella innovatiivinen idea, vähän tuli pelko, että koska joku muu keksii tämän saman. Toisaalta välillä oli pettymyksiäkin: luultiin, että on keksitty tosi kova juttu. Sitten asiakas onkin naama nurinpäin, ettei tämä nyt ole hyvä, Heino kuvaa.

– Olimme aika innoissamme siitä itse, mutta se ei koskaan mennyt läpi. Avaruusasema oli varmaan liian passé sillä hetkellä. Joitain vuosia myöhemmin Lego esitteli tv-mainoksia myöden saman idean. Toki joskus muut keksivät vastaavia ideoita kuin itse on kehittänyt, mutta se nyt on pelin henki.

Katso myös: Muistatko Totally Hair Barbien? Tätä kaikkea ikoninen nukke on! Juttu jatkuu videon alla.

Barbie tuli Suomeen 1963. Barbie on fantasiahahmo, mutta myös roolimalli. Videolla esitellään erilaisia nukkeja.

Erityisesti mieleen jäi Double Duel -merirosvolaiva

Harva työprojekti on samanlainen menestys kuin Barbien talo, auto tai lentokone. Asiakkaan nostalgisin lapsuuslelu ei kuitenkaan välttämättä ole suunnittelijan mielessä se ikimuistoisin. Heino myöntää suoraan, ettei muista läheskään kaikkia suunnittelemiaan tuotteita.

– Siitä on vuosikymmeniä aikaa ja oli niin hirveä määrä ideoita, joista tosi monet jäivät varhaisella tasolla raakatuiksi. Minulla kyllä oli mappikaupalla vanhoja luonnoksia, mutta ne hävisivät jossain vaiheessa, hän sanoo.

Muutamista omista tuotteistaan Heino on erityisen mielissään. Suomalaiselle Plastolle hän suunnitteli mönkijän, josta tosin piti aluksi tulla jotain aivan muuta.

– Silloinen toimitusjohtaja soitti ja kertoi "olemme ajatelleet tehdä uuden, pienen kaivinkoneen, voisitko ideoida sitä ja lähettää luonnoksia". Pyörittelin asiaa, soitin parin päivän päästä ja sanoin, että älkää tehkö kaivinkonetta, tehkää mieluummin mönkijä! Kaivinkoneita on pilvin pimein, mutta kukaan ei tee mönkijää lapsille, Heino muistelee.

– Niin sitten suunnittelin mönkijän ja siihen vielä perävaununkin. Siitä tuli mielestäni leluna kiva: se on simppeli ja kompakti, pieni lapsikin pystyy leikkimään sillä. Tänä päivänäkin sitä myydään marketeissa, ja kun sen näkee hyllyssä, olen ylpeä. Se on kivan näköinen lelu.

Bettinalla on maailman suurin Barbie-kokoelma – tuhansia nukkeja!

Mieleen on jäänyt myös Fisher Pricen Double Duel -merirosvolaiva, jonka esittelytilaisuus tuotti yllätyksen.

– Muotoilimme kivan ja jännän laivan täynnä yllätyksiä ja menimme sitten esittelemään sitä yhtiölle jenkeissä. Muotoilujohtaja tutki ja katseli laivaa ja sanoi, että se on tosi makea, mutta entä jos vedetään se keskeltä halki, että tulee kaksi laivaa, Heino kuvaa.

– Vastasin, että ei varmaan vedetä! Onpa tyhmä idea, on ihan tyhmää leikkiä laivanpuolikkaalla.

Uudella Barbiella on Downin oireyhtymä

Barbie-huuma velloi Suomessakin: "En ollut tätä suosiota edes tajunnut"

– Olin jossain vaiheessa Design Continuumin aikana konsultoimassa Olivettilla Italiassa. He tekivät muun muassa käyttöelektroniikkaa. Jos siellä suunnitteli vaikkapa kassakoneen ja sitä myytiin sikahyvin, se tarkoitti ehkä 200 000 kappaletta. Mutta kun suunnittelit Barbielle lentokoneen, sitä myytiin humahtamalla miljoona ympäri maailmaa, Heino kuvailee.

Lopulta sosiaalinen media avasi Heinon silmät. Uransa aikana hän on suunnitellut lelun jos toisenkin, mutta omiin kokoelmiin niistä ei ole säästynyt moniakaan. Kun Heinon vaimo sitten teki miehensä suunnittelemista leluista ostoilmoituksen Facebookiin, moni kiiruhti hehkuttamaan Barbie-taloja ja -autoja.

– En ollut tätä suosiota edes tajunnut ennen kuin vaimo alkoi somessa kysellä lelujen perään. Kuinka moni onkaan sanonut "minä olen leikkinyt tuolla"! En edes tiennyt, että Barbien piknik-autoa, joka oli freelancerina ensimmäinen suunnittelutyöni Mattelille, on myyty Suomessa. Suomalaisetkin ovat leikkineet sillä. Silmäni ovat auenneet jälkijättöisesti asialle, Heino myöntää.

Mitä tulee leluaarteisiin, niitä on löytynyt hyvin – Heinon mielestä yllättävänkin hyvin.

– Eivät he välillä muistakaan, että tämäkin on isin suunnittelema, Heino naurahtaa.

Irc-Galleriasta olisi voinut tulla yhtä suosittu kuin Facebook – perustajat: "Me itse sössittiin se"

Tämä setti uupuu vielä kokoelmista: "Olen ehkä sen verran poikamainen..."

Heino pitää häviävän pienenä mahdollisuutena sitä, että vanha klassikko vielä löytyisi. Toisaalta syitä etsiä vanhoja luomuksia käsiinsä on hiljattain ilmaantunut lisää.

– Tässä kun vanhuus ja hulluus vaivaa, niin minullehan on syntynyt poika vuodenvaihteessa! Eli pitäisi alkaa kaivaa vanhoja leluja naftaliinista. Jotain sieltä vintin sahanpurujen seasta vielä voisi löytyä. Pitäisikö ne myydä keräilyharvinaisuuksina vai antaa lasten hajotettavaksi, siinä onkin kysymys!

Tori.fin mukaan vanhat nukketuotteet myyvät hittielokuvan vanavedessä nyt hyvin. Barbien lelutalojen hintahaitari on 10–200 euroa riippuen kunnosta ja koosta .

Vuoden 2023 parhaat lautapelit on nyt valittu – "Vastaavaa peliä ei ole ollut"

Vuoden 2023 Barbie-huuma ilahdutti

Heinolla on ollut asiakkaita Mattelin ohella Abloysta ja Koneesta Terhin moottoriveneisiin. Uran aikana on syntynyt paitsi nuken autoja, myös ovenkahvoja, lamppuja ja jopa kierrekannellinen, muovinen hillopurkki.

– Ensinhän se tuntui ihan mahdottomalta, että mitä uudistusta nyt johonkin hillopurkkiin voi tehdä. Suunnittelemani purkki on tänä päivänäkin myynnissä. Aina muistan lapsille vinoilla, kun menemme hillohyllyn ohi, että siinä on isin suunnittelema purkki, hän kuvaa.

– Onhan se kiva, kun tajuaa, että tein oikeasti hyvän tuotteen. Ei minun tarvitse millään tavalla näyttää muille. Tehty mikä tehty, kivoja muistoja ja nokka kohti uusia seikkailuja. Muotoilussa on se hyvä juttu, että aina on uusia juttuja, joita lähteä miettimään.

Paluu lelujen ja Mattelin pariin on häivähtänyt mielessä, mutta mitään varmaa ei ole päätetty. Vuoden 2023 Barbie-huumaa Heino kuitenkin on seurannut lämmöllä ja hämmennyksellä.

Barbie oli kesä-heinäkuun 2023 katsotuin teatterielokuva Suomessa . Lisäksi se keräsi yli miljardin dollarin lipputulot ensimmäisenä yksinomaan naisen ohjaamana elokuvana . Kun tuttavapiirin naiset ovat kertoneet viettävänsä elokuvailtaa, jossa kavereiden kesken pukeudutaan pinkkiin ja mennään katsomaan Barbieta, Timo on päässyt menneisyytensä avulla yllättämään.

– Kun sanon, että tunnen Barbien hyvin, olen suunnitellut leluja, niin vastaus on "et oo tosissas!" On se hauskaa ja kun muistaa sen ajan, miksi minäkin Italiassa laitoin pillit pussiin, niin Barbiella ei mennyt mitenkään hyvin vuosituhannen vaihteessa.