Uudella Barbie-nukella on diabetes

Leluyhtiö Mattel on julkaissut tyypin 1 diabetesta sairastavan Barbie-nuken.

Aiemmin Mattel on julkaissut esimerkiksi sokean Barbien sekä nuken, jolla on Downin oireyhtymä. Nyt leluyhtiö julkaisee nuken, jolla on tyypin 1 diabetes.

Yhtiö ilmoitti uudesta nukesta heinäkuussa 2025.

Tältä uusi Barbie näyttää

Nukella on käsivarressaan glukoosimonitori, joka mittaa verensokeritasoja. Barbie pitää monitoria paikallaan sydämenmuotoisella teipillä. Nuken puhelimen ruudulla on sovellus, joka seuraa sokeritasoja päivän aikana. Vyötäröllä kulkee insuliinipumppu, joka annostelee insuliinia automaattisesti.

– Sininen pilkkupuku ja ympyräkuvio viittaavat maailmanlaajuisiin diabetestietoisuutta symboloiviin elementteihin. Laukussa Barbie voi kuljettaa tarvikkeita tai välipaloja liikkeellä ollessaan, Diabetesliitto kuvaa tiedotteessaan.

Ykköstyypin diabetesta sairastavan Barbien varusteita.Mattel

Nukkea on ollut suunnittelemassa diabeteksen tutkimus- ja vaikuttamisjärjestö Breakthrough T1D. Diabetesliitto oli mukana "paikallisten vivahteiden huomioimiseksi".

– Uskomme, että tämä voi vahvistaa tyypin 1 diabetesta sairastavan lapsen itsetuntoa ja yhteenkuuluvuuden tunnetta. Lelu voi myös helpottaa sairaudesta puhumista ystävien kanssa ja lisätä tietoisuutta sairaudesta, Diabetesliiton asiantuntijaylilääkäri Elina Pimiä toteaa tiedotteen mukaan.

Miten tyypin 1 diabetes oireilee?

Tyypin 1 diabetes puhkeaa, kun elintoiminnoille välttämätöntä insuliinia ei erity. Sisäsyntyinen autoimmuunitulehdus tuhoaa haiman insuliinia tuottavat solut, mikä johtaa asteittain täydelliseen insuliinin puutteeseen.

Taudin oireita ovat virtsanerityksen lisääntyminen, jano, tahaton laihtuminen ja väsymysoireet. Oireet kehittyvät yleensä nopeasti, päivien tai viikkojen kuluessa. Hoitamattomana tauti on hengenvaarallinen.

Lue myös:

Katso myös: Mattel kertoi tuovansa markkinoille tummaihoisen Barbie-presidenttiehdokasnuken 2020

0:45 Yrityksen tavoitteena on "inspiroida huomisen johtajia".

Lähteet: Diabetesliiton viestintä, Mattel