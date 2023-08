Barbie teki historiaa: keräsi yli miljardin dollarin lipputulot ensimmäisenä yksinomaan naisen ohjaamana elokuvana

Barbie on ollut tuottoisin elokuva Yhdysvaltain teattereissa jo kolmatta viikonloppua peräjälkeen ja sen lipputulot ovat nousseet maailmanlaajuisesti yli miljardin dollarin. Asiasta kertovat muun muassa viihdealaa tarkkaileva Exhibitor Relations -yhtiö sekä Box Office Mojo -sivusto.

Elokuvan ohjaaja Greta Gerwig puolestaan liittyi pieneen joukkoon ohjaajia, joiden elokuva on ylittänyt huiman rajapyykin. Samalla kyseessä on ensimmäinen yli miljardin lipputulot niittänyt elokuva, joka on yksinomaan naisen ohjaama.