Uudella Barbiella on Downin oireyhtymä

Leluyhtiö Mattel kertoo tiistaina julkaistussa tiedotteessaan tuoneensa markkinoille Barbien, jolla on Downin oireyhtymä. Uudesta Barbiesta uutisoi muiden muassa New York Post.

– Tavoitteemme on mahdollistaa kaikkien lasten näkevän itsensä Barbiessa, samalla kannustaen lapsia leikkimään nukeilla, jotka eivät näytä heiltä itseltään, leluyhtiön varatoimitusjohtaja Lisa McKnight sanoo tiedotteessa.

Barbien kaulakorun kerrotaan kuvastavan sitä, että Downin oireyhtymässä kromosomia 21 on kolme kahden sijasta. Tätä kutsutaan trisomiaksi.

Varmistaakseen, että Barbie todella edustaa henkilöä, jolla on Downin syndrooma, leluyhtiö teki yhteistyötä National Down Syndrome Society -järjestön (NCSS) kanssa.

NCSS:n konsultoimana Barbien kasvot ja vartalo kuvastavat enemmän naista, jolla on Downin oireyhtymä. Barbie on muun muassa hieman lyhyempi, sillä on pyöreämmät kasvot ja pienemmät korvat. Silmät ovat mantelin muotoiset.

Myös Barbien mekko on tarkkaan mietitty. Sinikeltainen väritys ja perhoset ovat kansainvälisesti tunnetut Downin oireyhtymää kuvastavat värit ja symboli. Lisäksi uudella Barbiella on esimerkiksi monelle Down-lapselle tuttu jalkatuki, jonka tarkoitus on korjata asentovirhettä.

Uusi Barbie kuuluu Fashionistas-sarjaan.

Vuonna 1959 lanseerattu Barbie on vuosikymmenten aikana saanut paljon kritiikkiä siitä, että nuket ovat edustaneet tiettyä, hoikkaa ihmistyyppiä. Uusi Barbie kuuluu Mattelin Fashionistas-sarjaan, jossa yhdellä nukeista on esimerkiksi hammasraudat, kun Ken-nukella puolestaan on prosteettinen jalka.

Leluyhtiö on palkannut brittimalli Ellie Goldsteinin edustamaan uutta Barbieta.

– Olen niin innoissani, että nyt on Barbieita, joilla on Downin syndrooma, malli hehkuttaa Instagram-tilillään.

