Jenkkianimaattori Phil Mendez sai potkut Disneyltä Mikki Hiiren vuoksi ja päätyi Helsinkiin – on "henkensä velkaa" Suomelle

Seuraavana aamuna afropäinen, farkkuihin ja t-paitaan sonnustautunut nuori mies hyppäsi New Yorkiin junaan ja saapui Grand Central Terminal -rautatieaseman vieressä sijaitsevalle toimistolle pizzalaatikko kainalossaan.

Maagiset viisi minuuttia

Sanaharkka Mikki Hiirestä johti potkuihin

Sitten hänen vastaansa tuli ylittämätön tilaisuus. Hän tapasi Ken Walkerin , joka kertoi tuntevansa yhden Disneyn yhdeksästä vanhasta miehestä (Disney's Nine Old Men) eli yhden tunnetuista yhtiön pääanimaattoreista.

– He työstivät parhaillaan Robin Hood -animaatioelokuvaa ja minun oli tarkoitus oppia Miltiltä, kuinka Disneyä tehdään.

– Kukaan ei jätä Disney-studioita. Me levitimme punaisen maton eteesi, pomo vastasi.

– Ja sen punaisen maton päässä on kallion kieleke, Phil vastasi.

– Sanoin, no enpä tiedä siitä, sillä hienoin musta hahmo, joka teillä on tässä talossa, on Mikki Hiiri, Phil nauraa.