Muistatko raskausnukke-Midgen ja Video Girl -Barbien? Nämä Mattelin nuket vedettiin pois markkinoilta – ja ehkä ihan syystä

Raskausnukke Midgen epäonninen historia

Allan, Kenin paras ystävä

Growing up Skipper, joka kirjaimellisesti kasvoi mittoihinsa ja rintoihinsa

Earring Magic Ken, ikoni jo syntyessään

Teen Talk Barbie, joka puhui kuin teinityttö

"Math class is tough!" -lausahdusten lisäksi kyseinen nukke sanoi esimerkiksi: "Will we ever have enough clothes?" (Onko meillä ikinä tarpeeksi vaatteita+), "Let’s go shopping!" (Mennään shoppailemaan!) ja "Let’s plan our dream wedding!" (Suunnitellaan unelmahäämme!) -tyylisiä aivottomia letkautuksia.