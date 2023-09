Vuoden 2023 parhaat lelut on valittu – "Helppo antaa tälle tuotteelle hyvät pisteet"

Suomen Leluyhdistys on valinnut uutuuslelujen parhaimmistoa jo vuosikaudet. Vuoden Lelu -kisa järjestettiinkin jo 18. kertaa. Katso, mitkä lelut voittivat viime vuonna!

– Kilpailun järjestäjinä olemme ilahtuneita, että kisaan osallistui useita sellaisia lelualan yrityksiä, jotka eivät aiemmin ole olleet mukana. Suosio on siis kasvussa, ja siitä olemme tyytyväisiä, Vuoden Lelu -toimikunnan puheenjohtaja Annariikka Karppinen-Poirot kertoo tiedotteessa.

Aiempien vuosien tapaan voittajat ja finalistit valittiin kuudessa eri kategoriassa.

Markkinoille tulleita uutuusleluja arvioi monipuolinen tuomaristo: mukana on niin kasvatusalan ammattilaisia kuin lapsiakin sekä kaupan alan raati. Leluista on tarkasteltu niiden laatua ja turvallisuutta, mutta myös kehittävyyttä ja leikillisiä ominaisuuksia.

Finaaliin valittiin jokaisessa kategoriassa kolme parhaat pisteet saanutta tuotetta. Lista kannattaa jättää muistiin esimerkiksi joululahjaideoita silmällä pitäen.

Vuoden Lelu -voittajat ja -finalistit



Vuoden ajoneuvolelu 2023

BRIO 36017 Höyryjunasetti – BRIO Toy Oy / BRIO AB

Kaupan raadin kommentti:



"Vuoden Ajoneuvolelu 2023 oli varmasti tiukka kilpailu, koska kaupan edustajana oli erittäin hankala laittaa näitä tuotteita järjestykseen arvioissa."

Finalistit

Beat Hero DJ -rytmiauto – Simba Dickie Finland Oy

Smashers Monster Truck Surprise – Zuru Finland Oy

Vuoden ensilelu 2023

Luomupuutarha – Oy Suomen LEGO Ab

Kaupan raadin kommentti:

"Ensilelu on ihan pienten ja vauvojen lelu, ja siinä laatu on erityisen tärkeässä roolissa. Arvioitaessa on kuitenkin tosi paljon erilaisia asioita, mitä otetaan huomioon, joten kokonaisuus on tässä varmasti auttanut voittoon."

Finalistit

SmartMax Build and Drive - Magneettinen auto – Leikkien Group Oy

MEGA Bloks® Move N Groove Caterpillar – Toyrock Oy

Vuoden hahmoleikkilelu 2023

Reppana Pingviini – Markkinointi Suomela Oy

Kaupan raadin kommentti:

"Hahmoleikissä oli paljon erilaisia ja tasoisia leluja. Tämä lelu herätti varmasti olemuksellaan sympatiaa ja erottui joukosta selvästi edukseen, koska voitti kategoriansa."

Finalistit

Mouse In The House, The Stilton Hamper Hotelli­ – Proxy AS

Magneetit Lemmikkipuuha 4–6 v – Sanoma Pro Oy, Oppi&ilo

Vuoden innovaatiolelu 2023

Studio Creator Video Maker Kit ­– Amo Oy

Kaupan raadin kommentti:

"Tämän lelun voitto osoittaa, että lelut kategoriana on laaja, ja lasten leikkiminen muuttuu iän myötä. On hienoa, että lelukilpailussa on myös arvostettu tätä uutta muuttuvaa leikkimisen kulttuuria. Kaupan kannalta on hienoa, että leluhyllyjen luona pyörii myös vanhempia lapsia."

Finalistit

Safari Park Jr – Leikkien Group Oy

Clementoni History of Life on Earth -tiedesetti – Toyrock Oy

Vuoden rakentelulelu 2023

Autumnin kotitalo – Oy Suomen LEGO Ab

Kaupan raadin kommentti:



"Rakenteluleluissa on hyviä tuotteita, mutta kyllä kaupan raatilaisena on helppo antaa tälle tuotteelle hyvät pisteet niin laadusta kuin leikittävyydestä."

Finalistit

BRIO Builder 34598 Volvo -pyöräkuormaaja – BRIO Toy Oy / BRIO AB

Plus-Plus BIG Puuhasetti – Plus-Plus a/s

Vuoden roolileikkilelu 2023

Salakuuntelulaite – Importante Oy

Kaupan raadin kommentti:

"Salakuuntelulaite saa hymyn huulille ja osoittaa, miten maailmaa voi katsoa monesta suunnasta. Oli kiva huomata, miten lapsen uteliaisuutta voi tukea leikkimisen kautta."

Finalistit

Puinen työkalupakki ja puiset työkalut – Tactic Games Oy

Keksienpaistouuni – Tevella Oy

