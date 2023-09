Vuoden 2023 parhaat lautapelit on nyt valittu – "Vastaavaa peliä ei ole ollut"

Vuoden peli -voittajat ja -finalistit

Vuoden lastenpeli 2023

Raadin kommentti: "Merirosvot ovat aina kiehtoneet lapsia. Vastaavaa peliä ei kuitenkaan ole ollut, joten yksinkertainen ja lapsiin vetoava peli nousi suosikiksi raadissa. Kilpailu lasten peleissä oli tiukka, ja Lankulle-peli erottui joukosta juuri omanlaisuudellaan. Peliaika on lyhyt, joten itse pelaaminen ei vie liikaa aikaa perheen kiireisessä arjessa. Peliä on helppo pelata useamman kerran. Sen säännöt ovat selkeät ja yksinkertaiset. Peli on myös toteutettu hienosti, joten sitä on ilo pelata!" Finalistit Taikavuori ­– Magitoppen – Lautapelit.fi Opetellaan Sanaralli – Tactic Games Oy

Vuoden partypeli 2023

Raadin kommentti: "Musiikki ja tietopelit yhdistävät ihmisiä. Tässä voittajapelissä yhdistyy molemmat. Pelissä kuunnellaan hittejä ja arvataan, milloin se on julkaistu. Pelin juju on, että voittaakseen ei tarvitse tietää oikeaa vuotta, vaan asettaa se mahdollisimman oikealle paikalle musiikin aikajanalla. Tiedosta on hyötyä, mutta voittaa voi myös arvaamalla. Peliaika on kohtuullinen. Pelaaminen tarvitsee Spotify-palvelun. Kiehtova peli tarjoaa varmasti hyvää mieltä ja keskusteluaiheita."



Finalistit

Top It – Amo Oy

Wheels vs Doors – Martinex Oy