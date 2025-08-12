Kansanedustajilla selkeä huoli Ukraina-neuvotteluista – Haavisto: "Hihasta voi tulla yllätyksiä"

Kansanedustajien mukaan rauhaa ei voi rakentaa ilman Ukrainan ja muun Euroopan osallistumista.

Kun Yhdysvaltain presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin valmistautuvat perjantain neuvotteluihin Ukrainan sodasta Alaskassa, Euroopassa seurataan tilannetta huolestuneina.

Vihreiden kansanedustaja Pekka Haaviston mukaan neuvotteluihin liittyy paljon arvaamattomuuksia.

– Onko Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi hollilla ja kuulolla? Entä mikä on Euroopan rooli? Trumpin neuvottelutapa on sellainen, että hihasta voi tulla myös yllätyksiä. Lopputulosta ei pysty arvaamaan.

Keskustan kansanedustaja Antti Kaikkonen uskoo, että neuvotteluiden jälkeen jää vielä tehtävää. Trump todennäköisesti haluaa kertoa jonkinlaisesta edistyksestä.

– Toisaalta tässä on sellainen ongelma, että keskustelut käydään ilman Ukrainaa ja muita Euroopan maita. Kyse myös Euroopan turvallisuudesta ja tulevaisuudesta, Kaikkonen sanoo.

Haavisto lisää, että kevään ajan on ilmassa ollut epäselvyyttä siinä, miten Euroopan ja Yhdysvaltojen näkemykset eroavat Ukrainan tilanteesta.

– Euroopassa tämä nähdään selkeänä hyökkäyssotana. Yhdysvalloissa taas tulkinta on hieman vaihdellut politiikkojen välillä.

"Painostuksen on jatkuttava"

Kaikkosen mukaan Yhdysvallat ja Eurooppa ovat sopineet keskiviikolle keskustelun, jossa Euroopan johtajat pyrkivät alleviivaamaan heidän näkemystään Ukrainan sodasta.

– Saa nähdä, mikä merkitys tällä keskustelulla on. Tosiasia on kuitenkin se, ettei Ukrainan asioista voida päättää ilman Ukrainaa.

Jos Venäjä voittaa sodan, tämä voi lähettää viestin siitä, että toisten maiden alueita voi valloittaa jatkossakin sotilaallisesti. Haaviston mukaan painostuksen on tästä syystä jatkuttava.

– Jos tämä sallitaan myös tulevaisuudessa, Venäjän nälkä vain kasvaa.

Vaikka Trump pääsisi yllättämään vaatimuksillaan, Haavisto uskoo hänen haluavan sopimuksen aikaiseksi mahdollisimman nopeasti.

– Trumpilla on tapana perääntyä omista vaatimuksistaan, joista esimerkkinä ovat esimerkiksi rangaistukseksi tarkoitetut tullit.

Haavisto kertoo olevansa huolissaan tilanteesta, jossa Venäjä ja Yhdysvallat sopivat asioista keskenään.

– Ukraina ja Eurooppa haluaisivat ensin tulitauon ja sitten vasta neuvottelut. Putinin tavoitteena on taas ratkaista alueita koskevat kysymykset ja saada siten lopullisia voittoja Ukrainan sodassa. Tämä on kauhukuva Euroopan kannalta.

Tulitauossa omat riskinsä

Mahdolliseen tulitaukoon liittyy omat riskinsä. Ukraina ja Venäjä voivat koota joukkojaan sen aikana ja sitten jatkaa sotaa entistä kovempana. Lisäksi Kaikkosen mukaan rauhanehdot voivat jäädä huteraksi, mikä kasvattaa riskiä entisestään.

– Vuodesta 2014 asti käytiin jatkuvaa taistelua Itä-Ukrainassa. Tällainen jäätynyt konflikti voi olla yksi mahdollinen skenaario, sillä Venäjä haluaa pysäyttää Ukrainan liittoutumisen lännen kanssa.

Haavisto taas kokee, että Euroopalla ja Yhdysvalloilla on tärkeä rooli Ukrainan turvallisuuden takaamisessa.

– Tarvitaan molempia osapuolia, sillä puolet avusta tulee Euroopasta ja puolet Yhdysvalloista.