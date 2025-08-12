Putin voi tehdä historiaa perjantaina

Jos Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin ja Venäjän presidentin Vladimir Putinin tapaaminen Alaskassa toteutuu perjantaina, siitä on tulossa monella tavalla historiallinen.

Vladimir Putinista on tulossa perjantaina ensimmäinen Venäjän presidentti, joka vierailee Alaskassa, jos loppuviikolle suunniteltu Ukraina-huippukokous onnistuu, kertoo uutistoimisto Reuters.

Venäjä myi alueen Yhdysvalloille vuonna 1867. USA maksoi siitä 7,2 miljoonaa dollaria, eli noin 6,2 miljoonaa euroa.

Venäjän ja Yhdysvaltain välinen raja kulkee Tyynenmeren Pohjoisen jäämereen yhdistävällä Beringinsalmella.

Kahdeksas USA:n matka

Jos Putin matkaa Alaskaan perjantaina, matkasta tulee Putinin kaikkiaan kahdeksas Yhdysvaltoihin Venäjän presidenttinä.

Hän on hoitanut virkaa vuodesta 1999 lähtien lukuun ottamatta neljän vuoden taukoa vuosina 2008–2012. Tuolloin Kremlin ylin virka oli Putinin läheisen liittolaisen Dmitri Medvedevin hallussa.

Putinin vierailut USA:han

2015: Putin vieraili Yhdysvalloissa viimeksi vuonna 2015. Hän osallistui New Yorkissa YK:n yleiskokoukseen ja keskusteli USA:n silloisen presidentin Barack Obaman kanssa.

Kohtaaminen oli viileä, sillä Obama arvosteli Putinia jyrkästi Itä-Ukrainan konfliktista, jossa Venäjän tukemat joukot taistelivat Ukrainan joukkoja vastaan.

Johtajat ottivat yhteen myös Syyriasta ja presidentti Bashar al-Assadin kohtalosta. Venäjä oli valmis liittymään sotilaallisesti Assadin puolelle kapinallisjoukkoja vastaan.

2007: Vuonna 2007 Putin matkusti Obaman edeltäjän George W. Bushin perheen kotiin Kennebunkportiin Maineen.

USA:n ja Venäjän suhteet olivat pahasti kiristyneet muun muassa Yhdysvaltojen Itä-Eurooppaan suunnitteleman ohjuspuolustusjärjestelmän takia. Venäjä vastusti sitä.

Bush ja Putin kävivät epävirallisia keskusteluja ydinturvallisuudesta, Iranista ja Pohjois-Koreasta.

Bush kuvaili myöhemmin, kuinka he viettivät viikonlopun kalastaen ja keskustellen ohjuspuolustusjärjestelmistä Puolassa ja Tšekin tasavallassa.

Bushin mukaan presidentit löysivät tapaamisen aikana jonkinlainen yhteisen sävelen. Bushin mukaan Putin oli ainoa, joka sai kalan.

2005: Putin osallistui vuoden 2005 huippukokoukseen New Yorkissa ja keskusteli myöhemmin Valkoisessa talossa presidentti Bushin kanssa.

Heidän tapaamisensa jäi osittain New Orleansia tuhonneen Katrina-hurrikaanin varjoon. Putin tarjosi apua ja tuen sanoja.

Huoli Iranin ja Pohjois-Korean ydinaseiden kehittämisestä oli suuri.

2004: Putin osallistui vuonna 2004 G8-maiden huippukokoukseen Sea Islandilla Georgiassa ja oli myös Washingtonissa edesmenneen presidentti Ronald Reaganin hautajaisissa.

Bush kehui Venäjän johtajaa ystäväkseen.

Vuosi Yhdysvaltojen hyökkäyksen jälkeen Irak oli keskeisellä sijalla, ja Putin auttoi Bushia saamaan YK:ssa läpi päätöslauselman, jossa tuettiin Irakin väliaikaista hallitusta.

2003: Putin osallistui vuonna 2003 New Yorkissa YK:n yleiskokoukseen ja keskusteli Camp Davidissa Marylandissa presidentti Bushin kanssa.

Putin ilmaisi epäilyksensä Yhdysvaltojen hyökkäyksestä Irakiin, mutta yhteinen lehdistötilaisuus oli ystävällinen. Bush julisti Washingtonin ja Moskovan liittolaisiksi "terrorismin vastaisessa sodassa".

Presidentit puhuivat yhteistyön lisäämisestä Irakissa ja Afganistanissa sekä Yhdysvaltojen ja Venäjän sotilaallisen yhteistyön laajentamisesta.

2001: Putin teki valtiovierailun Yhdysvaltoihin vuonna 2001 ja vieraili Washingtonissa, New Yorkissa ja Texasissa kaksi kuukautta sen jälkeen, kun lähes 3 000 ihmistä oli saanut surmansa 11. syyskuuta 2001 tehdyissä iskuissa.

Putin, joka oli ensimmäinen ulkomainen johtaja, joka soitti Bushille ilmaistakseen solidaarisuutensa iskun jälkeen, vieraili New Yorkissa paikalla, jossa World Trade Center aikoinaan sijaitsi. Hän kirjoitti seinään: "Suuri kaupunki ja suuri amerikkalainen kansakunta voittavat!!!"

Entinen KGB:n upseeri Putin osallistui CIA:n tiedotustilaisuuteen, johon oli rajoitettu pääsy. Hän tapasi myös Yhdysvaltain kongressin johtajia, keskusteli presidentti Bushin kanssa ja osallistui epäviralliselle illalliselle Bushin tilalla Texasissa.

2000: Putin lensi vuonna 2000 New Yorkiin osallistuakseen Millennium-huippukokoukseen ja piti puheen YK:n turvallisuusneuvostolle, jonka pysyvä jäsen Venäjä on. Hän kehotti puheessaan monenväliseen eikä yksipuoliseen lähestymistapaan kansainvälisissä asioissa.

Hän kävi myös keskusteluja silloisen presidentin Bill Clintonin kanssa. Molemmat sopivat sitoutuvansa uudelleen erilaisiin asevalvontaa ja ydinaseiden leviämisen estämistä koskeviin aloitteisiin.

Medvedev piti itseään länsimielisenä modernisoijana

Venäjän presidenttinä vuosina 2008–2012 toiminut Dmitri Medvedev teki viisi vierailua Yhdysvaltoihin. Hän piti itseään tuolloin länsimielisenä modernisoijana.

Hänen näkyvin matkansa oli kesäkuussa 2010, jolloin hän tapasi presidentti Obaman Washingtonin lähistöllä sijaitsevassa kuppilassa hampurilaisen ja ranskalaisten äärellä. Suhteita yritettiin palauttaa ennalleen.

Medvedevistä on sittemmin tullut yksi Venäjän suorasukaisimmista lännen vastaisista haukoista.

Jeltsin matkasi maahan Neuvostoliiton romahdettua

Boris Jeltsin oli Venäjän ensimmäinen Neuvostoliiton jälkeinen presidentti. Hän teki neljä virallista matkaa Yhdysvaltoihin Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen.

Bill Clinton paljasti vuosia myöhemmin haastattelussaan, että yhdellä Jeltsinin Washingtonin-matkalla 1990-luvun puolivälissä Yhdysvaltain salaisen palvelun agentit löysivät hänet aamuyön tunteina vaeltelemasta kadulla alusvaatteisillaan, humalassa ja pizzan himossa.