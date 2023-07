Ukraina: Venäjä on aloittanut suuren hyökkäysoperaation Harkovassa: "Venäjä panee kaiken peliin"

Syrskyi antaa kuvan, että kyse on merkittävästi hyökkäyksestä. Venäjä ilmeisesti pyrkii Ukrainan julkisen arvion mukaan ainakin osin ottamaan uudelleen haltuunsa niitä alueita, jotka Ukraina viime syksyn vastahyökkäyksellään valtasi takaisin.

– (Venäjän) tavoitteena on päihittää joukkomme Kupjanskin alueella ja jatkaa hyökkäystään syvyyteen, Syrskyi sanoo lausunnossaan.

Toisin sanoen Ukrainan maavoimien komentaja väittää ainakin julkisesti uskovansa, että Venäjä pyrkii alueella läpimurtoon, eikä ainoastaan taktiseen etenemiseen.

Ukrainan apulaispuolustusministerin Hanna Maliarin mukaan "vihollinen etsii parhaillaan heikkoja kohtia puolustuksestamme" Harkovassa ja Kupjanskissa. Hänen mukaansa Venäjän tavoite on työntää ukrainalaisjoukot Oskiljoen tasalle. Oskiljoelle on Venäjän nykyisistä asemista 20–30 kilometriä.

– Venäjä todennäköisesti pyrkii hyödyntämään sitä, että Ukraina keskittyy rintaman muihin alueisiin. Venäjä pyrkii vetämään ukrainalaisreservit pois Bahmutin, Länsi-Zaporizhzhjan ja Länsi-Donetskin alueilta, joissa Ukrainan vastahyökkäysoperaatiot ovat käynnissä, arvioi amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Kupjanskin alueen rintamatilanne 17. heinäkuuta. Punaiset nuolet ovat Venäjän hyökkäyksiä. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Ukraina: Venäjällä 100 000 sotilasta ja 900 panssarivaunua

Suomen entisen tiedustelupäällikön, nykyisen kansanedustajan Pekka Toverin (kok.) mukaan Venäjän operaatio on pikemminkin osoitus heikkoudesta kuin voimasta.

– Jos tämä pitää paikkansa, tilanne on (Etelä-Ukrainan) Zaporizzjan suunnassa niin vakava, että Venäjä on pakotettu yrittämään sitoa Ukrainan armeijan operatiiviset reservit pohjoiseen, Toveri kirjoittaa Twitterissä.

– Tätä on ounasteltu jo joitakin viikkoja, koska Venäjä on koonnut alueelle voimaryhmää, Toveri jatkaa.

Toinen näkökulma tilanteeseen on se, että Kreml tulkitsee ukrainalaisjoukkojen olevan siinä määrin sidottuna muualle, että Venäjällä on oman iskun paikka. Viikonloppuna presidentti Vladimir Putin väitti Ukrainan vastahyökkäyksen olevan epäonnistumassa.

Venäjä on koonnut Lymanin–Kupjanskin alueelle yhtymän, johon kuuluu yli 100 000 sotilasta, yli 900 panssarivaunua ja 370 raskasta raketinheitintä, väittää Ukrainan itäisen armeijaryhmän tiedotuksen apulaisjohtaja Serhii Cherevatyi yhdysvaltalaismediaCNN:n mukaan.

– Venäjä panee kaiken peliin murtaakseen puolustuksemme, hän jatkaa.

Ajatushautomo ISW:n mukaan hyökkäävien venäläisjoukkojen heikko laatu todennäköisesti estää sitä saavuttamasta taktista etenemistä kummempaa menestystä. Sekä ukrainalaiset että venäläiset lähteet ovat väittäneet, että alueella on vangeista koottuja rynnäkköyksiköitä, joiden taisteluteho on verrattain alhainen.

Pohjoinen on sikäli Venäjälle edullinen hyökkäyssuunta, että sen oma raja on lähellä ja näin huolto on helpompaa kuin Etelä-Ukrainassa.

– Kyky tunkeutua syvälle Ukrainan puolustukseen on kuitenkin rajallinen, jos ei muuten, niin juuri puutteellisen huoltokyvyn takia, Toveri katsoo.

1:57 Ukrainan erikoisjoukkojen julkaisema video: Sotilaat rynnäköivät venäläisten juoksuhautaan ja käyvät raakaa lähitaistelua. Videota ei suositella herkille, eikä sen aitoutta ole vahvistettu.

"Kuuma kesä tiedossa"

Nyt Venäjän todennäköisesti hyökätessä voimalla Koillis-Ukrainassa Kupjanskin ja Harkovan suunnalla, saattaa Venäjä kuluttaa "viimeiset irtiolevat tuoreet voimansa", Toveri arvioi. Näin siinä tapauksessa, että sota sujuu lähiaikoina Ukrainan kannalta mieluisasti.

– Jos Ukraina pystyy pysäyttämään hyökkäyksen sitomatta operatiivisia reservejään…on Ukrainan läpimurto etelässä entistä todennäköisempi.

Toveri kirjoitti lauantaina Twitterissä, että Venäjän puolustus murtuu Etelä-Ukrainassa viimeistään elokuun alussa. MTV Uutisten haastattelussa Toveri kuvaa pohdintaansa "vanhan sotilaan kutinaksi".

– Tässä on paljon heikkoja signaaleja venäläisten vaikeuksista niin komentorakenteessa kuin rintamalla, jossa joukot ovat väsyneitä. On sellainen kutina, että on mahdollista, että venäläisten puolustus murtuu väsyneiden ja kuluneiden joukkojen takia.

Jos Venäjän Harkovan alueen hyökkäys osoittautuu ensimerkkien mukaisesti merkittäväksi operaatioksi, voidaan parin viikon sisällä arvioida kesän sotakuvioita tarkemmin, Toveri kirjoittaa.

– Kykeneekö Venäjä sitomaan Ukrainan voimat pohjoiseen niin, että vastahyökkäys hiipuu? Vai kuluttaako Venäjä omat voimansa niin, että Ukraina pääsee läpimurtoon etelässä? Kuuma kesä tiedossa.