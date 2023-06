Panssariupseerit vertaavat Ukrainan hyökkäystä Kurskin suurtaisteluun: Kahden asian pitää riittää, jottei Ukrainalle käy kuin Saksan rynnäkölle

Lausunto on Toverin arvio Ukrainan ilmeiseen haluun tehdä läpimurto Etelä-Ukrainassa. Jos operaatio onnistuisi, mullistaisi se taistelukentän: Venäjän maasilta Krimille olisi poikki ja Ukrainaa miehittävät venäläisjoukot olisi lyöty kahtia.

Edessä on kuitenkin noin 20–30 kilometriä venäläisten linnoitettuja, miinoitettuja ja raskaasti aseistettuja puolustusvyöhykkeitä. Ukraina on väittänyt edenneensä muutamia kilometrejä. Jos lausunto pitää paikkansa, ei Ukraina taistele vielä Venäjän pääpuolustusasemista.

Tuhoutunutta, vaurioitunutta ja hylättyä Ukrainan panssarikalustoa Zaporizhzhjan alueella. Etualalla oleva panssari on saksalaisvalmisteinen Leopard 2A6-taistelupanssarivaunu. Kuvassa näkyy myös useita yhdysvaltalaisvalmisteisia Bradley-rynnäkköpanssareita. Kuva on Venäjän puolustusministeriön 10. kesäkuuta julkaisema.

"Massaa on niukanlaisesti"

Vastahyökkäyksen ensimmäisellä viikolla on jo nähty taistelukentälle hylättyjä saksalaisvalmisteisia Leopard 2A6 -taistelupanssarivaunuja, jotka edustavat Ukrainan panssarinyrkin ylähyllyä.

Yksi keskeinen kysymys on, riittääkö Ukrainalla yksinkertaisesti joukkoja venäläisasemien murtamiseen. Nyt näyttää vahvasti siltä, että samanlaista tyhjää tilaa kuin mihin Ukraina pääsi etenemään Harkovan alueella viime syksynä, ei ole löytynyt.

– Ukrainalla on massaa on niukanlaisesti. Uusia hyökkäysprikaateja on tusina, Toveri summaa.