Länsiviranomaiset CNN:lle: Ukrainan vastahyökkäys "ei ole sujunut odotetusti millään rintamalla"

Länsiviranomaisten yhteenveto on CNN:n mukaan se, ettei vastahyökkäys "ole sujunut odotusten mukaisesti millään rintamalla".

Venäjän on tiedetty rakentaneen varsinkin Etelä-Ukrainaan syviä puolustuslinjoja , joiden moni sota-asiantuntija uskoi olevan Ukrainan länsivarustetuillekin prikaateille haastava purtava.

CNN:n haastattelemien viranomaisten mukaan Ukrainan panssarihyökkäykset ovat pysähtyneet miinoihin ja ohjuksiin. Venäjä on myös käyttänyt ilmavoimiaan aiempaa tehokkaammin.

Kahdella jälkimmäisellä sektorilla Ukrainan varapuolustusministeri Hanna Malyar sanoi maan joukkojen edenneen korkeintaan kilometrin, kertoo yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War.