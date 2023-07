Toveri: Tappiot pakottivat Ukrainan vaihtamaan taktiikkaansa – "vanhan sotilaan kutina" povaa elokuulle muutosta

Puolustusvoimien entinen tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri evp. ja kokoomuksen kansanedustaja Pekka Toveri arvioi, että Ukrainan on elokuussa pakko käyttää enemmän voimaa vastahyökkäyksessään ja pyrkiä merkittävämpään läpimurtoon.

Toverin mukaan Ukrainalla on vielä suurin osa parhaiten lännen kalustolla varustetuista joukoistaan irti taisteluista.

Hän myös huomauttaa, että vaikka Ukrainalla on isossa kuvassa aloite hallussaan, myös Venäjä varautuu omaan suurempaan vastahyökkäykseensä.

"Paljon heikkoja signaaleja"

– Tässä on paljon heikkoja signaaleja venäläisten vaikeuksista niin komentorakenteessa kuin rintamalla, jossa joukot ovat väsyneitä. On sellainen kutina, että on mahdollista, että venäläisten puolustus murtuu väsyneiden ja kuluneiden joukkojen takia.