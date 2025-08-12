Venäjän turvallisuuspalvelu: Ukraina värväsi eläkeläisnaisia tekemään terrori-iskuja

Venäjän turvallisuuspalvelu väittää estäneensä eläkeläisnaisten suunnittelemat iskut.
Julkaistu 12.08.2025 08:31
Anna Egutkina

anna.egutkina@mtv.fi

Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB väittää viiden eläkeläisnaisen valmistelleen terrori-iskuja.

Ukrainan salaisen palvelun työntekijät, jotka esittäytyivät venäläisten lainvalvontaviranomaisten edustajina, houkuttelivat petoksella ja psykologisella painostuksella viisi eläkeikäistä naista valmistelemaan venäläisten sotilaiden murhia, kirjoittaa venäläinen Vedomosti-lehti.

FSB:n mukaan eläkeläisnaiset suunnittelivat toteuttavansa terrori-iskuja käyttämällä naamioituja pommeja. 

Viraston tietojen mukaan eläkeläisiä oli tarkoitus käyttää itsemurhapommittajina, jotta ei-toivotut todistajat saataisiin eliminoitua ja palkkion maksulta voitaisiin välttyä. FSB sanoo estäneensä terrori-iskut.

Venäjän FSB:n tutkintayksikkö Moskovassa aloitti rikostutkinnan terrorismin yrityksestä, räjähteiden laittomasta kaupasta sekä niiden kuljettamisesta ja säilyttämisestä.

