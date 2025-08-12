Venäjän turvallisuuspalvelu: Ukraina värväsi eläkeläisnaisia tekemään terrori-iskuja

Venäjän federaation turvallisuuspalvelu FSB väittää viiden eläkeläisnaisen valmistelleen terrori-iskuja.
Ukrainan salaisen palvelun työntekijät, jotka esittäytyivät venäläisten lainvalvontaviranomaisten edustajina, houkuttelivat petoksella ja psykologisella painostuksella viisi eläkeikäistä naista valmistelemaan venäläisten sotilaiden murhia, kirjoittaa venäläinen Vedomosti-lehti.
FSB:n mukaan eläkeläisnaiset suunnittelivat toteuttavansa terrori-iskuja käyttämällä naamioituja pommeja.
Viraston tietojen mukaan eläkeläisiä oli tarkoitus käyttää itsemurhapommittajina, jotta ei-toivotut todistajat saataisiin eliminoitua ja palkkion maksulta voitaisiin välttyä. FSB sanoo estäneensä terrori-iskut.
Venäjän FSB:n tutkintayksikkö Moskovassa aloitti rikostutkinnan terrorismin yrityksestä, räjähteiden laittomasta kaupasta sekä niiden kuljettamisesta ja säilyttämisestä.