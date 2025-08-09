Somessa lapset tottuvat siihen, että kaikki on kaupallista: "Tämä tuottaa monille perheille ongelmia"

Lapsi altistuu somessa monenlaiselle mainonnalle, jota ei aina tunnista mainonnaksi. Some luo jatkuvasti uusia himotuksia siitä, mitä pitäisi ostaa.

Moni muistaa lapsuudestaan nostalgisen lelumainoksen jos toisenkin. Lapsille ei kuitenkaan saa mainostaa mitä ja miten tahansa.

Nykylapsi törmää runsaaseen mainontaan esimerkiksi somessa.

– Somepuolella lapsille suunnatut mainokset ovat lähinnä markkinoinnin tunnistettavuutta: kykeneekö alaikäinen tunnistamaan mainoksen mainokseksi? Keskuskauppakamarin pääsihteeri Paula Paloranta kuvaa Huomenta Suomessa.

Palorannan mukaan suomalaiset mainostajat kuitenkin tuntevat markkinoinnin säännöt hyvin.

– Ei siellä hirveästi mitään virheitä tapahdu. Jos tapahtuukin, ne ovat yleensä yksittäistapauksia, Paloranta sanoo.

– Haasteena somen puolellahan on, että ihmiset eivät altistu ainoastaan suomalaisille mainostajille ja tuotteille, Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen tutkija Essi Pöyry sanoo.

Lapsi ei ymmärrä somevideoiden motiiveja

Lasten medialukutaito on heikompi kuin aikuisten. Heidän on vaikeaa tunnistaa motiiveja esimerkiksi somevideon taustalla.

Moni sometili tekee esimerkiksi unboxing-videoita, joilla avataan tuotepaketti tai lähetys. Pöyryn mukaan julkaisussa tulisi näkyä sana "mainos", jos henkilölle on maksettu laatikon avaamisesta tai tuotteen esittelystä.

Esimerkiksi monille somesta tuttu sanapari "kaupallinen yhteistyö" tarkoittaa yksinkertaisesti mainosta.

Palorannan mukaan piilomainokseksi voitaisiin laskea se, että somejulkaisussa ei ole ilmoitusta mainoksesta, tai ilmoitus on aivan tekstin lopussa, jolloin se jää huomaamatta.

Some on kuitenkin globaali markkinapaikka, ja monissa maissa säädökset vaihtelevat.

– Ja toisaalta tottumukset niiden noudattamiseen ovat erilaiset. Jos katsoo amerikkalaista henkilöä, joka tekee unboxingia, hän mitä todennäköisemmin ei mainitse, että kyseessä on mainos, Pöyry sanoo.

– Tämän takia lapsille on vaikeaa ymmärtää, että se ei välttämättä ole hänen oikea tai vilpitön mielipiteensä, hän jatkaa.

"Lapset tottuvat siihen, että kaikki sisältö on kaupallista"

Pöyryn mukaan suomalaislapsi altistuu Tiktokissa ja Instagramissa Suomessa epäeettiseksi luokiteltavalle mainonnalle.

– Ehdottomasti. Kyllä voisi sanoa, nämä alustat ovat ihan hyperkaupallisia. Jos jonkun valitun henkilön somefiidiä seuraa, suuri osa sisällöstä on kaupallisesti tavalla tai toisella motivoitunutta, Pöyry sanoo.

– On ehdottomasti näin, että se määrä kaupallista viestiä ja mainontaa, mitä lapset nykyään näkevät, on aivan merkittävästi eri tasolla kuin aiemmin, ennen somealustoja. Tämä on haaste, koska lapset tottuvat siihen, että kaikki sisältö on kaupallista ja jatkuvasti tulee ärsykkeitä uusista ideoista, joita voisi ostaa, hän kuvaa.

Mainosten tai muiden julkaisujen kautta some alkaa haastaa vanhempien kukkaroa, kun yhtäkkiä jälkeläinen kärttää 12 euron sipsipussia.

– Tämä tuottaa monille perheille ongelmia: lapsilta tulee koko ajan uusia toiveita, vaatimuksia ja himotuksia siitä, mitä pitäisi ostaa, Pöyry sanoo.

Lapsille on aina ollut hittituotteita, joten miksi trendit ovat nykyajassa huolestuttavampia? Millaisia ongelmia on unboxing-videoissa? Katso koko keskustelu videolta jutun alussa.

Lue myös:

Katso myös: Uskoisitko, että tällaisella videolla tienaa miljoonia? Kiinalaisvaikuttajan toiminnasta nettihitti

0:30 Kiinalaisvaikuttaja tienaa miljoonia videoilla, joiden aikana ei kannata räpäyttää silmiään! Zheng Xiangxiang on kehittänyt myyntimetodin, jossa itse tuotteisiin ei turhata turhaa aikaa.