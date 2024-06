"Brainrot" -ilmiö saa nuoret katsomaan päättömiä huumorivideoita – tämä siitä on jokaisen tärkeä tietää

"Brainrottausta" on ollut niin kauan kuin internet on ollut olemassa.

"Ei tarvitse pelätä, että nuoriso on pilalla"

– Se on vähän sama asia, että jos teillä on työpaikan porukassa joku sisäpiirivitsi, mistä kaikki tietää, mutta joku ulkopuolinen ei. Näissäkin videoissa jokin sisäinen logiikka kyllä on eli ei tarvitse pelätä sitä, että nuoriso on pilalla, Jauhiainen jatkaa.