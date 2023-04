Lankesitko sinäkin "ansaan"? Fomo-shoppailu yleistyy: "Jotkut saattavat tehdä superhuonoja ostopäätöksiä"

Sosiaalinen media vaikuttaa nykypäivänä yhä enemmän kuluttajien ostopäätöksiin. MTV Uutiset kertoi aiemmin muun muassa mochi-jäätelöilmiöstä : tämä japanilainen jäätelöherkku on trendannut tänä vuonna erityisesti somepalvelu TikTokissa, ja sitä myötä tuotteille on ollut kovaa kysyntää myös suomalaiskaupoissa.

Helsingin yliopiston Kuluttajatutkimuskeskuksen yliopistotutkija Essi Pöyryn mukaan sosiaalisen median kautta pulpahtaneissa hittiruoissa ja resepteissä on pohjimmiltaan kyse yhteenkuuluvuuden tunteen merkityksestä.

Sosiaalinen media aiheuttaa fomo-shoppailua

Tätä ilmiötä voidaan kutsua myös niin sanotuksi fomo-shoppailuksi. Lyhenne fomo tulee sanoista "fear of missing out" ja tarkoittaa siis paitsijäämisen pelkoa.

Yhteisöön kuulumisen tarve ei ole mikään uusi ilmiö, mutta sosiaalisen median myötä näemme paljon nopeammin ja paljon enemmän sitä, mitä muut ihmiset tekevät. Aiemmin omaa pukeutumista tai harrastuksia on verrattu ehkä enemmän lähipiiriin, mutta nykyään vaikutteita saa paljon laajemmin somen kautta.

Katso myös video: Mikä ihmeen mochi-jäätelö? Selvitimme, miten suosikkijäätelöä tehdään, ja miksi se on suosittua. Juttu jatkuu videon alla.

Mitä on mochi-jäätelö?

Paitsijäämisen pelkoa käytetään hyväksi markkinoinnissa

Markkinoinnissa voidaan myös tekstillä ja erilaisilla vihjeillä tuoda esiin seikkoja, miksi kuluttajan on juuri nyt hankittava tietty tuote, ettei jää siitä paitsi.

"Jotkut saattavat tehdä superhuonoja ostopäätöksiä"

Someilmiöiden kohdalla fomo-shoppailu ei Pöyryn mukaan suinkaan ole aina haitallista. Esimerkiksi mochi-jäätelötrendissä on kyse puhtaasti siitä, että ihmiset ovat uteliaita maistamaan uudenlaista tuotetta. Pöyryn mukaan perinteisen median roolina on myös tehdä valintoja uutisoitavista villityksistä.

"Kaikkien on nyt pakko kokeilla tätä" -viestintä on haitallista Pöyryn mukaan erityisesti nuorille.

– Jotkut saattavat tehdä superhuonoja ostopäätöksiä ihan sen takia, että on saanut sellaisen fiiliksen, että minullakin on nyt pakko olla nämä limited edition -kengät ja maksaa niistä 800 euroa. Tämä on ikään kuin se haittapuoli.