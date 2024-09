Kommentti: SM-liiga käyntiin mullistusten keskellä – tätä on nyt luvassa

Jätän nyt ihan suosiolla ilmastomuutokseen liittyvät analyysit ja pohdinnat asiantuntijoille eli meteorologeille. Lämmintä on ja se on fakta. Tämän kaiken keskellä jäähalli tuottaa itseasiassa hyvinkin riemastuttavan efektin eli viilennyksen. Suunnataan siis sinne.

Nyt se on Liigassa, missä se ei ole pelkästään selviytymässä. Espooseen on kasattu hyvin kilpailukykyinen joukkue tälle kaudelle. Kiekko-Espoon kohdalla pudotuspelipaikka ei ole pelkkä tavoite, vaan se on täyttä realismia. Sen pelaajapohja on yhdistelmä espoolaisuutta, nuorta voimaa sekä Liigan nykypäivän realiteetteja eli tiukoista raameista tulevia ulkomaalaisvahvistuksia. Tätä kombinaatiota ohjaa vuonna 2012 JYPin Suomen mestariksi valmentanut Jyrki Aho, joka palaa nyt Suomen kiekkokenttien äärelle penkin takana.