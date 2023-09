HIFK:hon jättiodotuksin siirtyneeltä Jori Lehterältä pollea lohkaisu Tappara-tähdestä: "Savinaisellahan on"

– Savinaisellahan on viisi pyttyä viiteen vuoteen Liigassa. Olen koittanut itselleni lyödä samaa tavoitetta, Lehterä lohkaisee viime kauden Tappara-ketjukaverinsa Veli-Matti Savinaisen kivikovaan rekordiin viitaten.

Suomeen viime kaudeksi palannut Lehterä dominoi mestaruusjuhliin huipentuneella sesongilla Tapparan ykkössentterinä. Kiekkoilijan perheen koti on ollut jo viiden vuoden ajan kuitenkin Helsingissä, josta Lehterä on Jokerien kautta maailmalle lähtenyt.

– Kiva saada arki pyörimään niin, että duunit ja perhe on samassa paikassa. Helpottaa aika paljon, keskushyökkääjä totetaa MTV Urheilulle.

13 vuoden taika?

HIFK:ssa tavoitteena ja melkeinpä vaatimuksena on jälleen Suomen mestaruus. Pääkaupunkiseudun edustusjoukkue on lähes poikkeuksetta ennakkosuosikin asemassa. Alkavalle kaudelle HIFK on tehnyt järkälemäisiä panostuksia, kun Lehterän lisäksi myös esimerkiksi Petteri Lindbohm, Joonas Rask ja Leo Komarov pukevat ylleen punaista.