Leo Komarovin HIFK-siirrossa piilee suuri riski – Petteri Sihvonen heittää kovan haasteen maailmanmestarille

HIFK tiedotti keskiviikkona tehneensä kaksivuotisen sopimuksen konkarihyökkääjä Leo Komarovin kanssa. 36-vuotias Komarov palaa SM-liigaan 14 ulkomailla vietetyn kauden jälkeen.

Komarov on kiistatta nimekäs hankinta SM-liigaan, mutta jättisatsauksen voi nähdä kahdella tavalla. Rymistelevästä ja aggressiivisesta pelityylistään tunnettu Komarov istuu HIFK:n peli-identiteettiin kuin nenä päähän, mutta konkarihyökkääjän rooli on mietittävä tarkoin.

– Tämä siirto on minun papereissani hyvä, mutta se on samalla hieman liian ilmeinen. HIFK:hon perinteisesti sijoitetaan niitä Komarovin ominaisuuksia, jotka liittyvät fyysiseen pelaamiseen ja hämmentämiseen, MTV Urheilun asiantuntija Sihvonen perkaa HIFK:n hankintaa.

– Nämä mainitut asiat eivät minun papereissani ole niitä, joista HIFK:n pelaaminen on kolmena Ville Peltosen kautena jäänyt vajaaksi.

Sihvonen kokee, että Komarovin on kaivettava itsestään Tapparassa Jori Lehterän rinnalla kovaa jälkeä tehnyt Veli-Matti Savinainen, jotta HIFK saisi konkarista maksimaalisen hyödyn jäällä. Pelkälle hämmentämiselle ja rymistelylle ei ole sijaa.

– Kyse on nyt siitä, että osataanko Komarovia hyödyntää hieman uudella tavalla. Heitän haasteen suoraan Komaroville ja Ville Peltoselle. Komarovin pitäisi kaivaa itsestään se vanha junioriajan taitopelaaja, että hänestä tulisi Jori Lehterän vierelle uusi Veli-Matti Savinainen, Sihvonen toteaa.

– Sellaisena ärripurrina ja hämmentäjänä, miten hän pelasi NHL:ssä ja viime kaudella Ruotsissa, ei ole käyttöä eikä arvoa. Nyt pitäisi kaivaa lyhytsyöttöpelin pelaaja, joka palauttaa pienessä tilassa kiekon aina Jori Lehterälle ja sitten menee maalille hämmentämään. Pelkkä maalille meneminen, hämmentäminen ja nokkapokka ei tule toimimaan, Sihvonen painottaa.

Juttu jatkuu videon alla.

3:16 Jori Lehterä HIFK-siirrostaan: "Ihan selvää, että oma tavoitteeni on mestaruus."

HIFK on tehnyt ensi kauden joukkueeseensa todella kovia satsauksia, kun Komarovin lisäksi haaviin on jo aiemmin tarttuneet muun muassa Jori Lehterä, Petteri Lindbohm ja Joonas Rask. Sihvonen korostaa, että onnistuessaan Komarov on erinomainen lisä joukkueeseen.

– HIFK:ssa ajatellaan, että nyt pelataan mestaruudesta. Tässä on tiettyä oikeanlaista hakua, että ikään kuin pisteeksi i:n päälle, Sihvonen sanoo.

Riskejäkin on kuitenkin ilmassa.

– Tuo satsaus menee hukkaan, jos Komarov ei luo nahkaansa uudestaan. Se on kova satsaus – jossain määrin idean tasolla oikein. Mutta nyt mitataan Peltosta, Komarovia ja Lehterää, että he oivaltavat, mistä on kysymys.

Sihvonen heittää Komarovin omissa ketjupyörittelyissään juuri Lehterän rinnalle tulosvastuuseen. Jos tulosta ei synny, voi HIFK:lla olla suuri ongelma käsissään.