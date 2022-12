SM-liigaluotsi Tommi Miettiseltä rajua tekstiä kurinpidon suuntaan – "Ihan linjatonta!"

KalPan Kai Kantola sai tuoreeltaan viiden ottelun mittaisen pelikiellon. Kantola kiilasi lauantain Tappara-ottelussa Kasper Kulonummea niin, että tämän pää osui voimalla plekseihin.

Kurinpitodelegaation mielestä Kantolan tempaus täytti päähän kohdistuneen taklauksen kriteerit. Rangaistuksen myötä Kantola pelaa seuraavan kerran ensi vuoden puolella.

KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen on näreissään.

– Olemme käyneet seurajohtajien, valmentajien, tuomareiden ja muiden toimijoiden kanssa jo kesästä lähtien keskustelua siitä, että miten peliä voitaisiin viedä eteenpäin, mitä kansainvälinen peli on ja missä sen vaatimustaso menee. Sarjan sisällä on ollut kova halu koventaa peliä, minkä myötä tuomarilinjaa on viety sallivampaan suuntaan. Olen ollut siihen erittäin tyytyväinen. Järjestelmässä on kuitenkin selkeä epäkohta, sillä kurinpito ei osallistu tähän keskusteluun millään tavalla. Se on kuin erillinen yksikkö jossain norsuluutornissa. Toiminnassa on hirveitä rakoja, Miettinen avautuu MTV Urheilulle.

KalPa-luotsin kritiikki liittyy osaltaan hyvin erikoiseen ilmiöön. KalPa on tullut tutuksi luisteluvoimaisena ja savolaisen juonikkaana taitojoukkueena. Tänä syksynä peräti neljä KalPan pelaajaa on saanut pelikieltoa päähän kohdistuneista taklauksista.

Kantolaa ennen Hugo Gallet sai seitsemän peliä, Anton Karlsson kuusi ja Colby Sissons samaiset kuusi peliä.

Miettisen mukaan tapauksissa on ollut paljon sattumaa mukana.

– Ei meitä nähdä mitenkään niin, että sieltä tulee iso, paha KalPa vastaan. Nuo kaksi tuoreinta pelikieltoa ovat hyviä esimerkkejä tästä kaikesta. Hugo Gallet ei saanut itse ottelussa lainkaan jäähyä. Kantolan tapauksessa kahden minuutin jäähy kääntyi yhtäkkiä kurinpidon pöydällä viideksi peliksi. Kyllä nyt ollaan ihan kestämättömällä tasolla! Miettinen murahtaa.

”Linjatonta”

Ei tarvitse kysyä, että onko pelikielloista ja päähän kohdistuneista taklauksista puhuttu KalPan sisällä.

On.

– Aihe aiheuttaa huolta niin meissä valmentajissa kuin varsinkin pelaajissa, koska he eivät tiedä, että mitä tuolla saa tehdä. He pelkäävät pelikieltoja, joissa skaala on mennyt tolkuttomalle tasolle. Nytkin SM-liigassa istuu useita pelaajia katsomossa ja he maksavat ihan järkyttäviä sakkoja. Samaan aikaan peli on hyvin siistiä ja kamppailuvaade on kovemmalla tasolla kuin aiemmin. Ja sitten tulee tämmöisiä ratkaisuja vastaan, KalPa-luotsi Miettinen hämmästelee.

SM-liiga on yrittänyt selkeyttää kurinpidon toimintaa muun muassa entistä terävämmällä viestinnällä ja napakalla aikataulutuksella. Silti, kurinpidon yllä on voimakas hämmennyksen viitta.

– Liigan toiminnassa on paljon hyvää tällä hetkellä. Kurinpidon kaukaisuus on kuitenkin iso huolenaihe, koska tuolta voi kaivaa esiin videoita, missä samankaltaisesta taklauksesta ei tule ensin minkäänlaista pelikieltoa ja yhtäkkiä toiselle napsahtaa yhdeksän ottelun kakku. Onhan tuo nyt ihan linjatonta! Ei meistä kukaan tiedä, että mikä se linja on ja mitä tulee mistäkin. Iso, iso epäkohta, Miettinen kritisoi.

”Tuolla pelillä voitetaan myös jatkossa”

KalPan kokoonpano on elänyt pitkien pelikieltojen ja poissaolojen myötä. Kuopiolaisjoukkue on tällä hetkellä kuuden ottelun mittaisessa tappioputkessa.

Onko tilanne niin paha, miltä tulos nyt näyttää? Ei.

– Olemme pelanneet tuon putken sisällä pari sellaista ottelua, jotka ovat olleet ihan meidän syksymme parhaita pelejä. Esimerkiksi Ilves- ja Lukko-otteluissa pelisuorituksiin saattoi olla äärettömän tyytyväinen. Hallitsimme ja ainoastaan tuloksenteko tökki. Totta kai, peli on aina reilua. Nykytilanne vain korostaa sitä, miten tasainen tämä sarja on ja kuinka kovaa kilpailua täällä käydään, KalPan päävalmentaja Miettinen analysoi.

– Jossain vaiheessa voitimme useamman pelin putkeen, vaikka silloinkin kaikki oli ihan pienestä kiinni, että miten pelit kääntyvät. Emme ole huolissamme pelistämme tai sen kestävyydestä. Tuolla pelillä pystyy voittamaan ja sillä voitetaan myös jatkossa. Enemmän tässä voi olla huolissaan pelaajatilanteesta. Nytkin esimerkiksi Oliver Kapanen lähtee keskiviikkona alle 20-vuotiaiden maajoukkueen mukana. Hän on meille paha menetys, Miettinen jatkaa KalPan tilanteesta.

KalPa on tappioputkesta huolimatta yhä sarjassa viidentenä. Miettinen vannoo suorasukaisuuden perään, kun hän puhuu siitä, miten KalPa yrittää kääntää nykykierteensä.