SM-liigan yllättäjäseurasta naulataan nyt kova tavoite pöytään – "Täydellinen tilanne meille"

Paljon nuoria, vähän kokeneita, ansioituneita sotaratsuja, joilta tietää, mitä odottaa.

Kun ennen kauden alkua selasi Pelicansin kokoonpanoa, saattoi kysyä: mitä Lahdessa oikein puuhataan? Joukkue näytti repaleiselta ja ontolta.

Nuorten hartioille ladattiin kovia odotuksia. Heidän rinnalleen tuotiin muun muassa aiemmilta vuosilta tuttu luottoveskari Patrik Bartosak. Hän ja tshekkiläissentteri Lukas Jasek olivat harvoja valopilkkuja listaa selatessa.

Kysymys kuului, riittäisikö Pelicansin puhti?

Jälkiviisastelu on parasta viisastelua. Jo syksyllä puhuttiin yllätyksestä.

– Niin, meidänhän piti olla sarjassa 14:s tai 15:s, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä hymähtää aiheesta MTV Urheilulle.

Pelicans hurmasi raikkaalla ilmeellään ja sillä, miten nuoret pelaajat nousivat parrasvaloihin. Puolustuksessa Topias Vilén, 19, kantoi johtavan pelaajan saappaita. Hyökkäyksessä esillä ovat olleet muun muassa Aatu Jämsen, 20, Elias Vilén, 22 ja Aleks Haatanen, 22.

Kuinka kävikään?

Pelicans keikkui koko runkosarjan ajan kärjen tuntumassa. Lopulta se oli neljäs. Tämä tiesi sitä, että se pääsi aloittamaan puolivälieräsarjan KalPaa vastaan kotonaan.

Kotietu nousi arvoon arvaamattomaan. Kumpikaan joukkueista ei pystynyt voittamaan vieraissa.

Seitsemännessä ottelussa Pelicans löi parasta pöytään. Se tuli hurmiolla ovista sisään.

KalPa jäi jalkoihin.

Yhtäkkiä joukkue, jonka ei pitänyt yltää yhtään minnekään, pelaa mitaleista.

Asema

Pelicansin sisältä on välittynyt positiivisia viestejä koko kauden ajan. Kannustava ilmapiiri on tempaissut nuoret ja kokeneemmat pelaajat mukaansa.

– Tämä on ollut henkisesti urani helpoin vuosi. Olen pystynyt nauttimaan tästä kaikesta koko ajan. Joka päivä on hieno tulla hallille, Pelicansin avainpuolustaja Teemu Eronen, 32, hehkuttaa.

– Viimeisen kahden vuoden aikana on voinut seurata sitä, miten niin moni on ottanut isoja steppejä eteenpäin. Se näkyy pelirohkeutena jäällä ja voimakkaana henkisenä kasvuna. Iso juttu on ollut myös se, miten nuoret jätkät ovat tulleet persoonina esiin. Nyt yritämme kasvattaa rintakarvoja seuraavaa sarjaa varten, Eronen jatkaa.

Pelicans kaatoi puolivälierissä KalPan voitoin 4–3. Nyt eteen tulee toinen, äärimmäisen kova haaste.

Ilves.

Runkosarjan kakkonen, yksi kevään isoista mestarisuosikeista.

– Heillä on kova joukkue, heiltä odotetaan menestystä ja he itse odottavat Ilves–Tappara-finaalisarjaa. Me taas pääsemme oikeasti haastamaan. Olimme vielä KalPaa vastaan ikään kuin rintarinnan ja lähdimme sarjaan hyvin tasaväkisistä asetelmista. En tiedä, että oliko kumpikaan mitenkään selkeästi ennakkosuosikki. Ehkä meillä on nyt henkisesti vähän helpompi lähtökohta, kun olemme aidosti altavastaajia, Eronen pyörittelee.

– Pelasimme runkosarjassa kaksi hyvää ja kaksi heikompaa peliä Ilvestä vastaan. Tiedämme sen, että huippujoukkue on vastassa, missä on loistavia yksilöitä. He pelaavat valtavan hienoa lätkää. En kuitenkaan usko, että tilan ja ajan puute kovenee enää siitä, mitä se oli KalPa-sarjassa. Jouduimme todella koville ja osoitimme sen, että pystymme vastaamaan haasteeseen. Tuon myötä itseluottamus vain kasvaa. Uskomme, että meidän pelimme riittää, Pelicansin päävalmentaja Tommi Niemelä jatkaa aiheesta.

Niemelä on suorana, kun hän puhuu ennakkoasetelmasta. Eli siitä, että kukaan ei odota Pelicansilta mitään ja kaikki paineet ovat Ilveksen niskassa.

– Tämä on täydellinen tilanne meille.

Viimeisenä kädet ylös

Ilves on suosikki, mutta Pelicans on näyttänyt kyntensä. Sen pelissä on paljon hyvää.

Kokonaisuus ei rikkoudu, vaikka Pelicans prässää paikan tullen armottomalla syötöllä. Se myös puolustaa ydintään äärimmäisen sitkeästi ja jämäkästi.

Sen lisäksi lahtelaisjoukkueen johtavat pelaajat ovat olleet aidosti johtavia pelaajia. Lukas Jasek on takonut kovaa tulosta, Patrik Bartosak on loistanut tolppien välissä, minkä ohessa Eronen, Jämsen, Lars Bryggman ja kumppanit ovat tuoneet oman panoksensa pöytään.

– Nyt iso juttu on se, että miten erikoistilanteet toimivat ja miten varsinkin isot yksilöt pystyvät ratkomaan pelejä, Pelicans-luotsi Niemelä myöntää.

Pelicans ei arastele tavoitteidensa kanssa.

– Uskomme ja haluamme olla se joukkue, joka nostaa viimeisenä käsiä pystyyn, Niemelä ilmoittaa.

– Koko joukkueella on selkeä tavoite, mitä kohti menemme. On se sitten muille yllätys tai ei. Lähdemme nauttimaan ja haastamaan, Eronen komppaa.