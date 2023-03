Kärpät on valtavassa painekattilassa SM-liigassa – torstain ratkaisupelissä uhkakuvana "valtava katastrofi"

Jääkiekon SM-liigassa Oulun Kärpät tipahti runkosarjan loppuvaiheilla kuuden parhaan joukosta niin sanotuille säälipleijaripaikoille, eli sijojen 7.–10. puolelle. Torstaina Kärpät on kovassa paikassa, kun se kohtaa ensimmäisen pudotuspelikierroksen ratkaisevassa ottelussa KooKoon. C Moren asiantuntija Siim Liivik myöntää: Kärpät on kovien paineiden alla, sillä tappio olisi sille ”valtava katastrofi”. Lisää aiheesta jutun yläreunan videolla.