SM-liigan kohutaklaus puhuttaa kulisseissa – Tommi Miettinen raivoissaan kurinpidon toiminnasta: "Törkeä ristiriita"

– Voiko tätä nätisti sanoa. Kyllähän minä ja me seurana olemme äärettömän pettyneitä tähän. Eihän tuo ratkaisu ole siellä päinkään jos miettii, mitä kauden aikana on tapahtunut ja millaisia pelikieltoja esimerkiksi me olemme saaneet tuollaisista tilanteista. Sanoin pelin jälkeen, että kurinpidon linjaa testataan. Nyt voi viimeistään todeta, että eihän siellä mitään linjaa ole. Eihän tämä ole sinänsä mikään yllätys. Mistä sitä ammattitaitoa yhtäkkiä tulisi, jos sitä ei ole ollut koko kauden aikana, Miettinen murahti.

– Kyllähän tässä on törkeä ristiriita vastaaviin tilanteisiin, mistä on pelikieltoa tullut. Siinä, miten asioita tulkitaan, on iso ero siihen, miten me asian näemme, Miettinen totesi.