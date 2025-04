Muistatko? SM-liigafinalisti KalPan sisältä lyötiin pöytään räväkkä väite – taustalla seuraa vaivannut kuohuttava piirre

Jääkiekon SM-liigassa KalPa eteni finaaleihin kahdeksan vuoden tauon jälkeen, kun se kaatoi välierissä Ilveksen otteluvoitoin 4–2. Ennen pudotuspelien alkua KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen puhui siitä, miten kuopiolaisseura ei halua olla enää ”pieni ja sympaattinen”. Vaikka matkan varrelle on mahtunut kuoppia ja käänteitä, KalPa on nyt oikealla polulla.

KalPan finaalipaikka ratkesi maanantaina Kuopiossa, kun se kaatoi kuudennessa välieräottelussa Ilveksen 5–4. Juuso Mäenpään jatkoerämaalin jälkeen KalPan leirissä huokaistiin syvään.

– Tuo tuli ihan siitä, kun sarja meni poikki ja väsymys pääsi purkautumaan. Enemmän tuossa on ollut sitä, että ajatus on ollut aina siinä yksittäisessä pelissä ja hetkessä. Totta kai sitä tiedusti, että voitimme sarjan ja pääsimme finaaleihin, mutta ei ainakaan itselleni tullut sellaista fiilistä, että olisimme saavuttaneet jotain. Olin ylpeä joukkueesta ja siitä, mitä pystyimme esittämään. Voitimme jääkiekkopelin ja voitimme sarjan. Pieni huokaisu, palauttelu ja sitten aloimme keräämään energiaa jo tulevaa kohden. Nälkää ei ole vielä tyydytetty, KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen sanoo MTV Urheilulle.

Karjalainen myöntää, että KalPa saattoi jopa hyötyä siitä, että se oli pelannut tiukan seitsemän ottelun puolivälieräsarjan Ässiä vastaan.

– En tiedä, että pääsimmekö yllättämään, mutta tulimme erittäin vahvasti kahteen ensimmäiseen peliin. Tiedostimme sen, että saamme etua tuosta meidän pelihöyrystämme. Pyrimme hyödyntämään sitä. Ainakin tulosten saralla onnistuimme siinä ja pelillisesti myös. Pelasimme kahdessa ensimmäisessä ottelussa erittäin hyvin. Pystyimme kontrolloimaan pelin virtausta ja hallitsimme pelejä tietyllä tapaa. Tuo oli kuitenkin iso kuva, eikä tuossa ollut yksittäistä asiaa, mikä olisi kääntänyt sarjan meille, Karjalainen miettii.

Juuso Mäenpää (kuvassa selkä kameraan päin, keltapaita #9) iski KalPalle ratkaisumaalin Ilves-välieräsarjassa.NIKLAS PEHKONEN

Oikea suunta

Toista kauttaan KalPaa valmentava Petri Karjalainen, 44, laukoi räväkkää tekstiä pudotuspelien alla Liigan virallisessa infotilaisuudessa. Hän puhui sangen kuohuttavasta piirteestä, mikä oli vaivannut KalPaa.

Vaikka kuopiolaisjoukkue oli esittänyt pirteitä ja lupaavia otteita, se oli jäänyt keväisin ”pieneksi”. Sen riveistä ei meinannut löytyä kevään peleihin vaadittavaa henkistä kovuutta ja sitkeää voittamisen kulttuuria.

– Voimme olla fyysisesti ihan helvetin pieniä, mutta henkisesti emme ole enää sitä. Emme halua olla se pieni ja sympaattinen, joka vain yrittää, Karjalainen latasi infotilaisuudessa.

Tuon jälkeen KalPa kaatoi seitsemännessä ja ratkaisevassa puolivälieräottelussa Ässät, sekä se onnistui nujertamaan Ilveksen, joka lähti Liigan pudotuspelikevääseen yhtenä suurimpana suosikkina.

Voiko todeta, että olette ottaneet tuolla saralla oikeita askeleita?

– Kyllä, Karjalainen vastaa suoraan, jatkaen perään:

– Tuohan ei ole sellainen asia, mitä mitataan viimeisen ottelun lopputuloksella. Urheilussa pitää hyväksyä se, että vaikka tekee kaikkensa ja vaikka pelaa helkkarin hyvin, niin silti voi hävitä pelin. Tekeekö se joukkueesta huonomman tai henkisesti pienemmän? Ei todellakaan. Sekin on henkistä suuruutta ja kovuutta, että ottaa askeleita siihen suuntaan, jotta voi olla voittava pelaaja. Koen, että olemme oikealla tiellä. Jokainen kokemus vahvistaa ja kasvattaa meitä.

– Otan esimerkin: Ilves tuli tuossa viimeisessä ottelussa 2–4-tappioasemasta loppuhetkillä 4–4-tilanteeseen. Ei meidän penkkimme siihen katkennut tai romahtanut. Tiedostimme sen, että välillä me saamme onnistumisia ja jossain välissä vastustaja saa onnistumisia. Noissa tärkeää on se, että miten reagoi ja miten menee aina siihen seuraavaan vaihtoon. Nuo hetket kertovat siitä, mitä me olemme henkisesti ja mitä me olemme oikeasti.

– Olemme oikealla tiellä, Karjalainen näkee.

KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen.NIKLAS PEHKONEN

Karjalaisen mukaan KalPan henkinen kasvu on rakentunut koko kollektiivin kautta.

– Aina kun puhutaan henkisestä ja mentaalisesta valmentamisesta, pitää puhua koko prosessista, mikä sen takana on. Ikinä kuuna päivänä ei voi sanoa, että vain yksi valmentaja vaikuttaisi henkiseen kasvuun. Se on aina joukkue ja yksilö siellä taustalla, ja se, miten kukanenkin reagoi eri tilanteisiin. Minähän olen valmentajana juuri niin hyvä, mitä meidän valmennuksemme ja mitä meidän johtoryhmämme on. Eihän kukaan päävalmentaja ota kaikkea harteilleen – ei todellakaan. Sen takia tässä on huippuammattilaisia ympärillä, joiden kanssa tehdään yhdessä töitä. Se on aina monen pienen hammasrattaan summa, että miten iso hammasratas pyörii. On sitten kyse valmentajasta, huoltajasta tai pelaajasta, ihan samankokoisia hammasrattaita tässä ollaan, jotka pyörittävät isoa ratasta. Mitä kautta kasvu tulee? Arjesta. Olemme puhuneet asiasta joukkueen kanssa ja olemme käyneet erinäisiä keskusteluja niin pelaajien kuin valmentajien kanssa. Miten eletään, miten reagoidaan ja miten valmistaudutaan, eli miten teemme sitä kasvua. Ei se tule vain sormia napsauttamalla. Loppupeleissä se tulee siitä, miten yksittäinen yksilö kantaa vastuunsa ja mitä se kollektiivi on, kun se kerrataan 25:llä. Olemme juuri niin vahva joukkue, mitä olemme yhdessä, eikä niin, mitä meidän joku yksilömme on, Karjalainen perkaa, jatkaen:

– Meille runkosarjan toiseksi viimeinen (1–5-tappio KooKoolle) ja viimeinen peli (6–3-voitto Ilveksestä) osoittivat sen, kuinka vahvoja pystymme olemaan. Sama oli koko Ässät-sarjan kanssa, missä oli eri vaiheita. Jokainen niistä kasvatti meitä. Siellä oli hetkiä, kun voitimme, kun olimme katkaisupeleissä ja kun hävisimme niitä. Yhtäkkiä olimme selkä seinää vasten -tilanteessa, missä kysyttiin sen perään, että miten pystymme lyömään huippusuorituksen pöytään. Lopputuloksessa sattuma näyttelee aina omaa osaansa, mutta suorituksen perässä noissa aina ollaan.

KalPa koki vaikeuksia muun muassa Ässät-puolivälieräsarjassa.NIKLAS PEHKONEN

Ei oikeaa tai väärää tapaa

KalPa kohtaa SM-liigan tämän kevään finaalisarjassa SaiPan. Jos palaa syksyyn ja siihen hetkeen, kun kausi lähti liikkeelle, KalPan olisi voinut sijoittaa finaalijoukkueeksi muun muassa sen viime vuosien väläytysten ja sen pidemmän jatkumon myötä. SaiPa sen sijaan oli rämpinyt syvissä vesissä – aivan Liigan pohjilla jo pidemmän aikaa.

Millainen fiilis heräsi siitä, kun kuulit, että SaiPa asettuu teitä vastaan?

– No se, että miten hienoa tarinaa SaiPa kirjoittaa! Karjalainen hymyilee, syvästi arvostaen.

– Eihän tuossa tarvitse katsoa kuin sitä, miten paljon he voittivat pelejä runkosarjassa, minkä jälkeen he tiputtivat TPS:n, sitten mestarisuosikki HIFK:n ja vielä kovemman luokan mestarisuosikin Lukon. Ei voi ainakaan sanoa, etteivätkö he ansaitsisi olla pelaamassa mestaruudesta. Heillä on kovan työmoraalin joukkue, joka on erittäin kovassa lennossa. Heillä on itseluottamusta, he huokuvat yhtenäisyyttä ja voimaa. Hieno ja kova haaste meille, Karjalainen näkee.

Muun muassa pitkän linjan NHL-puolustaja ja KalPa-ikoni Kimmo Timonen puhui välierien jälkeen siitä, miten kahden ”luisteluvahvimman” joukkueen pelaaminen finaaleissa on ”nykyjääkiekon voitto”.

Karjalainen ei lähde yhtä suoralle linjalle.

– Meillä on meidän tapamme pelata, uskomme siihen ja olemme hyviä siinä. Olemme uskoneet siihen jo pidemmän aikaa. En näe, että on olemassa vääriä tai oikeita tapoja pelata jääkiekkoa. Nyt on mennyt niin, että kaksi tämäntyyppistä joukkuetta on ansainnut paikkansa pelata mestaruudesta. En ole ajatellut asiaa koko Suomen jääkiekon partaalta. Olemme keskittyneet siihen, mitä me olemme, mitä me pystymme tekemään ja siihen, että olemme paras versio itsestämme. Se riittää meille, Karjalainen paaluttaa.

KalPa on pystynyt takomaan tulosta muun muassa sen huippuvireisten hyökkääjätykkien Patrick Curryn, Juuso Mäenpään ja Matyas Kantnerin johdolla. Kuopiolaisten kevääseen on mahtunut myös haastavampia jaksoja.

Erityisesti KalPan ylivoima takerteli puolivälierissä ja välierien aikana. KalPan ylivoiman ykkösarkkitehdin Jaakko Rissasen poissaolo on näkynyt ja tuntunut.

Tosin. KalPa sai muutamia tärkeitä ylivoimaonnistumisia maanantain kuudennessa välieräottelussa.

Onko sinulla tuon osa-alueen suhteen luottavainen olo, että ylivoima menee parempaan suuntaan, KalPan päävalmentaja Petri Karjalainen?

– On. En toki pysty puhumaan muiden puolesta. Jos katsoo, niin olemme pelanneet 73 ottelua tällä kaudella, joiden aikana on tullut vastaan aika paljon erilaisia vaiheita. Välillä se on voinut olla ylivoima, välillä se on voinut olla alivoima ja välillä se on voinut olla joku viidellä viittä vastaan -pelaamisen osa-alue, jonka kanssa on ollut haasteita tai jonka suhteen olemme saaneet hyvin onnistumisia. Ylivoima on totta kai tärkeä juttu, mutta se on vain yksi osa peliä. Olemme jatkaneet sen työstämistä ja siinä pitää tehdä asioita paremmin. Se, että nyt pelataan finaalipelejä, ei muuta sitä faktaa, ettemmekö pyrkisi saamaan peliä paremmaksi jokaisella osa-alueella, Karjalainen sanoo.

SM-liigan finaalisarja käynnistyy perjantaina Kuopiossa. KalPan ja SaiPan neljä ensimmäistä finaaliottelua myytiin hetkessä loppuun. Kiekkoinnostus on aidosti läsnä niin Kuopiossa kuin Lappeenrannassa.

Karjalainen odottaa enemmän kuin innolla tulevaa.

– Nyt pitää konkretisoida aina se tietty hetki, minkä keskellä olemme ja pitää tunnistaa ne tilanteet, mitä vastaan tulee. Pitää osata myös nauttia kamppailuista ja peleistä, kun pääsemme vetämään täysien salien edessä. Peleissä on valtavasti merkitystä ja ympäristö on tunteella mukana. Ei anneta näiden hetkien mennä ohi niin, että alkaisimme miettimään sitä, mitä jossain viidennessä pelissä tapahtuu. Pitää ottaa jokaisesta vaihdosta se, mitä otettavissa on. Silloin pystyy elämään tuloksen kanssa, kun vain lataa kaiken pöytään.

– Tämä on hieno vaihe pelata jääkiekkoa. Nyt ollaan asian ytimessä, Karjalainen nyökyttelee päätään.

KalPan ja SaiPan ensimmäinen finaalitaisto käynnistyy perjantaina Kuopiossa kello 18.30. Ottelu on nähtävillä sekä MTV Katsomossa että MTV3-kanavalla. Lähetys lähtee liikkeelle kello 18.