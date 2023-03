Mikko ajoi tuhansia kilometrejä SM-liigaseuransa perässä tietäen, että turpaan tulee – yksi vastustaja äärimmäisenä riesana: "Alhaisinta"

Lantta on seurannut SaiPaa kuin hai laivaa jo vuosien ajan. Jos koronasulkuja ei lasketa, on hän nähnyt paikanpäällä SaiPan jokaisen SM-liigan ottelun syksystä 2016 lähtien. Myös vieraskentillä.

– 2016 lokakuussa jäi yksi ottelu näkemättä sairastapauksen takia. Ilman sitä poissaoloa, joskus 2015 on edellisen kerran jäänyt peli välistä. Sekin rahanpuutteen takia. On tässä pyöritty, Lantta toteaa.

Pudotuspelejäkin olisi mukava nähdä

– Valehtelisin, jos väittäisin, ettei ole raskasta. Mutta kyllä silti rakkaus seuraan on niin kova, että kyllä sitä peleissä pyörii. Ei sitä sen takia luovuta ihan herkällä. Totta kai kaikki haluaisi voittaa ja joskus nähdä pudotuspelejäkin. Eihän tämä helpointa ole.

– Samalla näkee muita ihmisiä sosiaalisissa merkeissä. On mukavaa pyöriä peleissä. Pääsee kannustamaan joukkuetta.

"Mennään seuraavaankin peliin"

Mikko Lieri / All Over Press

Kummallinen paluu Oulusta

– En nyt sano, että se on rutiininomaista, mutta siihen on jotenkin tottunut, että hävitään, Lantta sanoo.

– On niin paljon hävitty joka paikassa. Alhaisinta on hävitä KooKoolle. Se on selvä homma. KooKootakin vastaan tuli kuusi tappiota tällä kaudella.