Nyt on helppo Dubai-suklaapiirakka! Hittiherkku valmistuu hetkessä

Testaa hitiksi nousseen Dubai-suklaan helppo piirakkaversio!

Ökykallis Dubai-suklaa on viime kuukausien aikana herättänyt runsaasti keskustelua meillä ja maailmalla. Se on Dubaista lähtöisin oleva herkku, joka yhdistelee kataifi-taikinaa, pistaasitahnaa sekä suklaata. Tuotteesta on myynnissä sekä hieman huokeampia versioita että jopa useita kymmeniä euroja maksavia luksuslevyjä.

Jos Dubai-suklaan makumaailma kiinnostaa, kannattaa ehdottomasti kokeilla pistaastitahnalla täytettyä suklaalevypiirakkaa. Kyseessä on niin sanottu ihmepiirakka, josta olemme jo aiemmin kertoneet.

Perinteisen ihmepiirakan valmistamiseen tarvitaan vain voitaikinaa ja suklaalevy. Tässä versiossa mukaan laitetaan myös Dubai-suklaatahnaa, eli pistaasista ja kataifi-taikinasta valmistettua tahnaa.

Katso videolta, miten Dubai-suklaapiirakka valmistetaan!