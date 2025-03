Kohuttu suklaalevy voi maksaa yli 70 euroa – nyt iskee Lidl

Hitiksi noussut Dubai-suklaa voi maksaa maltaita, mutta silti sille on maailmalla kysyntää. Nyt tuote rantautuu laajemmin Suomeenkin.

Kerroimme viime marraskuussa ilmiöksi nousseesta helsinkiläiskaupasta, josta ihmiset jonottavat peräti 30 euroa maksavaa suklaalevyä. Kyseessä on Dubaista lähtöisin oleva herkku, joka yhdistelee suosittua knafeh-jälkiruokaa, pistaasitahnaa sekä suklaata.

– Se täyte on se juttu siinä. Tuotteesta tuli todella iso Tiktok-hitti ja kysyntä oli kovaa. Sitä myydään nyt monessa maassa. Hinta perustuu pistaasitahnaan, koska pistaasi on todella kallista, kertoi Hello America -kaupan markkinointipäällikkö Nicole Lamara MTV Uutisille marraskuussa.

Suklaalevyn hinta vaihtelee valmistajasta, ostopaikasta ja pakkauskoosta riippuen. Kaikista hintavimmat levyt valmistetaan alusta loppuun käsityönä.

"Dubai-suklaa näyttää irvokkaalla tavalla tuloerot"

Ökykallis Dubai-suklaa on herättänyt runsaasti keskustelua meillä ja maailmalla. Ruotsalaislehti Aftonbladetissa ihmeteltiin maaliskuussa, miten nettikaupoissa jopa yli 70 euroa maksava suklaalevy voi olla niin suosittu.

– Aivan mielettömän kallista, siitä huolimatta asiakaskunta kasvaa. Dubai-suklaa näyttää irvokkaalla tavalla tuloerot niin Ruotsissa kuin muuallakin maailmassa, Aftonbladetin toimittaja Jonna Sima kirjoitti.

Aftonbladetin jutussa nostetaan myös esiin sosiaalisen median vaikuttajien vastuu: nuorten jatkuva altistuminen muiden menestystarinoihin ja ylelliseen elämäntyyliin luo painetta menestyä.

– Mahdollisuus ostaa satoja kruunuja maksava suklaalevy ja syödä se seuraajiesi edessä sosiaalisessa mediassa antaa tietyn statuksen.

Lehdessä muistutetaan, että Dubai-suklaalla tehtaillaan myös rikoksia. Ruotsin tulli otti vastikään kiinni miehen, joka yritti salakuljettaa maahan 13 000 levyä luksussuklaata.

Nyt iskee Lidl omalla versiollaan

Dubai-suklaata ei tähän mennessä juurikaan ole ollut Suomessa ruokakaupoissa laajasti saatavilla. Nyt kauppaketju Lidl kuitenkin tuo suklaasta oman edukkaamman versionsa myyntiin kaikkiin myymälöihinsä Suomessa. Kyseessä on erätuote.

– Nykyajan somessa moni tuote voi saada yllättäen ison suosion, mutta harva tuote saavuttaa ihan tällaista hypeä, pohtii Lidlin markkinoinnin ja kampanjoinnin johtaja Meri Aalto tiedotteessa.

Lidliin torstaina myyntiin tuleva suklaalevyerä on ketjun omaa J.D.Gross-tuotemerkkiä. Kyseessä ei siis ole alkuperäinen, käsityönä valmistettu suklaalevy, vaan edullisempi versio hittisuklaasta.

Nappasimme makutestiin yhden levyn kohuttua Dubai-suklaata. Katso videolta, millaisesta tuotteesta on kyse – ja onko se hintansa väärti.