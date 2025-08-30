Irtokarkki, josta tuli yhtäkkiä todella suosittu – ilmiö selittää makeisten hurjaa menekkiä

Värikkäät, pehmeät, söpöt ja värikkäät karkit voittavat huomiotaloudessa.

Irtomakeisten kysyntä on ollut viimeiset vuodet kovassa kasvussa.

Muun muassa S-ryhmästä ilmoitetaan, että irtomakeisten myynti on kasvanut vuodesta 2021–2024 välillä noin kuusikymmentä prosenttia.

Nousua 2021–2022 välillä kuitenkin selittää kuluttajien paluu irtokarkkilaatikkojen ääreen koronapandemian aiheuttamien rajoituksien höllennettyä.

Vuosien 2022–2024 välillä nousua kuitenkin oli merkittävä määrä, kaksikymmentäviisi prosenttia.

Yhtiö ilmoittaa, että 2021–2024 välisenä aikana makeisten kokonaiskulutus on kasvanut muutamia prosentteja.

Kesko puolestaan ilmoittaa, ettei kasvua irtokarkkien myynnissä näy pidemmän aikavälin tarkastelussa, mutta viimeisen kolmen kuukauden aikana kasvua on tapahtunut.

Kiloissa mitattuna asiakkaat ovat tänä kesänä ostaneet enemmän irtomakeisia kuin viime vuonna, yhtiöltä kerrotaan.

Yksi ilmiö selittää suosiota

Tampereen yliopiston terveyssosiologian professori Piia Jallinoja arvioi irtokarkkien suosionnousua. Hänen mukaansa yksi syy on yksilöllisyyttä ja omaa valintaa korostava kulutuskulttuuri.

– Kaikki oman näköinen tuunattu ja itselle mieluinen on kiinnostavampaa kuin se, että makeisfirma valmiiksi paketoi tuotteen pussiin, Jallinoja arvioi.

Somen vaikutus: "Jättikallot ovat todella suosittuja"

Moni on törmännyt viimeisen vuoden parin vuoden aikana sosiaalisen median myötä kovaan suosioon nousseesta Dubai-suklaasta. Saman tyyppisiä sosiaalisen mediassa huomiota niittäneitä karkkeja löytyy myös irtokarkkilaatikoista.

– Jättikallot ovat todella suosittuja tällä hetkellä, ja ne ovat trendanneet sosiaalisessa mediassa, kertoo karkkikauppa Karkkitorissa työskentelevä Viola Savo.

Savon kuvailemat makeiset ovat hedelmää ja lakritsia yhdistelevä, pääkallon muotoisia karkkeja.

– Ne leviävät Tiktokissa ja Instagramissa viraalisti. Se tietenkin nostaa kiinnostusta niitä kohtaan myös Suomessa, vaikka videoiden tekijät eivät olisi suomalaisia, professori Jallinoja kertoo.

Huomiotalouden ehdoilla

Hän mainitsee sisältöjen olevan usein tuotetestaukseen ja pakkausten availuun eli unboxaukseen keskittyviä videoita.

Jallinoja kuvailee irtokarkkien markkinoiden toimivan huomiotalouden ehdoilla.

– Söpöä, pehmeää, pyöreää, pinkkiä, sitten samalla vähän jännittävää, yllättävää ja kirpeää! Karkit erottuvat samoilla aseilla, kuin muutkin kulutustuotteet, hän summaa.

