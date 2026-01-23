Onko kahden ainesosan hittikakusta mihinkään? Maistoimme ja arvioimme!
Sosiaalisesta mediasta on pompsahtanut pinnalle jälleen uusi reseptivillitys. Nyt kotikokit ympäri maailman ovat innostuneet superhelposta "juustokakusta", johon tarvitsee käytännössä vain kaksi ainesosaa.
Kahden ainesosan somekakkuun tarvitaan yksinkertaisimmillaan vain tiettyä jogurttia ja keksejä.MTV
Huomenta Suomen Makuraadissa selvitettiin Viral Japanese Cheesecake -trendin taustat ja maisteltiin kolmea erilaista hittikakkua.