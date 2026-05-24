Selviytyjät-sarjan Jeff Probst paljasti tuloksen ennen aikojaan.

Yhdysvaltojen Selviytyjät-sarjan 50. tuotantokausi on tullut päätökseen. Finaalijaksossa kaikki ei kuitenkaan sujunut ongelmitta.

Kyseessä oli livenä kuvattu finaalijakso, jossa kisat oli tarkoitus näyttää nauhalta.

Ohjelman joka ikisen tuotantokauden on juontanut Jeff Probst, 64, alkoi pohjustaa nauhalta nähtävää tulentekokisaa. Vahingossa tuli paljastaneeksi kisan häviäjän ja Selviytyjä-juryn viimeisen jäsenen.

Ohjelma meni nopeasti mainoskatkolle, jonka jälkeen Probst selitti tapahtunutta.

– Aioimme näyttää teille tulentekoa, ja sitten tulentekokilpailun häviäjä olisi tullut kertomaan, olisiko hän voittanut, jos olisi harjoitellut tulentekoa. Sen sijaan teimme Selviytyjät-käänteen, joka on kauden viimeinen käänne. Kutsumme sitä kurkistukseksi tulevaisuuteen, hän selitti.

Selvityjät-sarjan 50. kauden 24 kisaaja olivat Jenna Lewis-Dougherty, Colby Donaldson, Stephenie LaGrossa Kendrick, Cirie Fields, Ozzy Lusth, Benjamin "Coach" Wade, Aubry Bracco, Chrissy Hofbeck, Christian Hubicki, Angelina Keeley, Mike White, Rick Devens, Jonathan Young, Emily Flippen, Dee Valladares, Quintavius "Q" Burdette, Charlie Davis, Tiffany Ervin, Genevieve Mushaluk, Kyle Fraser, Joe Hunter sekä Kamilla Karthigesu.