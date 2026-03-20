Palomestarina työskennellyt mies sytytti syyttäjän mukaan tahallaan tulipalon rivitalossa vuonna 2024 Kankaanpäässä, kertoo Satakunnan Kansa.
Lehden mukaan Satakunnan käräjäoikeudessa luettiin torstaina asiaa koskeva rikossyyte. Syyttäjä vaatii tuhotyöstä syytetylle miehelle yli kahden vuoden ehdotonta vankeusrangaistusta.
Palosta ei aiheutunut henkilövahinkoja, mutta aineelliset vahingot olivat syyttäjän mukaan yli 190 000 euroa. Palomestari oli tunnustanut teon viranomaisille muutama päivä palon syttymisen jälkeen, Satakunnan Kansa kertoo.