Samppa Lajunen kertoo epäonnisesta Hotel Maria -projektista.

Kun yhdistetyn kolminkertainen olympiavoittaja Samppa Lajunen, 47, hän päätti perustaa Helsinkiin The Hotel Marian, tavoitteena oli tehdä jotakin, mitä Suomessa ei ollut ennen nähty.

– Suomessa luksus on monelle vieras käsite. Halusimme asemoida tuote kansainvälisen luksuksen tasolle, koska se on Pohjoismaissa ja muualla maailmassa pärjännyt hyvin ja kasvanut kovaa vauhtia, Lajunen kertoi Huomenta Suomessa lauantaina 26. syyskuuta.

Alku oli lupaava: sijoittajat innostuivat, ja hanke sai paljon huomiota.

Pian kuitenkin vastaan tuli esteitä, joihin kukaan ei ollut varautunut. Koronapandemia pysäytti matkailun, rakennuskustannukset nousivat rajusti ja rahoituksen saaminen vaikeutui.

– Hotelli ja korona eivät oikein sovi samaan lauseeseen, se toi omat haasteensa alkuun. Sen jälkeen rakennuskustannukset nousivat noin 15 prosenttia, joka tarkoitti hankkeessa noin 15 miljoonaa uusia lisäkustannuksia. Korot nousivat yhtäkkiä, jolloin rahoituksen saatavuus heikkeni huomattavasti.

Median suhtautuminen yllätti hänet. "Ultraluksus"-sana herätti keskustelua ja jopa vastareaktioita.

– Jostain syystä se vastaanotto ei kaikilla ollut siihen sanaan kovin hyvä. Mietin, että tavallaan sen markkinaohuuden johdosta se tuote ja se sana ei ollut ehkä suomalaisille tuttu, että mitä se oikeasti kansainvälisesti tarkoittaa, jolloin se myös herätti niitä vääriäkin mielikuvia.