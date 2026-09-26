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MTV:n seuranta, Bakun F1-osakilpailu | MTV Uutiset

Urheilu F1 Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet Etusivu Kuljettajien pisteet Valmistajien pisteet George Russell voittoon huimassa lopputaistelussa, Valtteri Bottas seinään – näin Bakun F1-kisa eteni Mercedeksen George Russell ajoi hurjaa vauhtia aika-ajoissa. Julkaistu 26.09.2026 13:29 (Päivitetty 26.09.2026 15:37 ) Feliks Heikkinen Formula ykkösten kauden 15. osakilpailu ajettiin Azerbaidzhanin Bakussa. MTV seurasi tässä artikkelissa kilpailun tapahtumia. Kello 15.46: Russell kaventaa Antonellin MM-johtoa 15 pisteellä. Ero on nyt 66 pistetä. Seuranta päätty tältä erää. F1-kausi jatkuu viikon päästä, jolloin luvassa on Malesian GP, joka korvaa Bahrainin perutun osakilpailun. Kiitokset seurasta! Maali: Russell ajaa voittoon! Verstappen jää vain reilun kymmenyksen britistä. Hadjar on kolmas. Leclerc neljäs, Antonelli viides, Hamilton kuudes, Lindblad seitsemäs, Ocon kahdeksas, Bearman yhdeksäs ja Sainz kymmenes. Bottas keskeytti sijalta 16. Kierros 51/51: Viimeinen kierros on käynnissä! Verstappen ei millään pääse ohi Russellista. Bottas on ajanut seinään ja se tarjoaa vielä viimeisen paikan Verstappenille. Kierros 48/51: Russell pitää pintansa piikkipaikalla. Hadjar on ajamassa hienosti kolmanneksi. Kierros 47/51: Verstappen ottaa ilmeisesti pienen osuman seinään ja hän putoaa hetkelliseksi vähän kauemmaksi Russellia. Kierros 45/51: Verstappen on koko ajan lähellä Russellia. Haas on ajamassa hienoa pistepottia, Ocon on seitsemäntenä ja Bearman pykälää alempana. Kierros 43/51: Verstappen pääsee pääsuoralla aivan Russellin kantaan, mutta ei kuitenkaan ohi. Antonelli on noussut 11 sijaa ja on viidentenä. Kierros 41/51: Lindblad ja Lawson ovat tutkinnassa. Lindblad pyöräytti aiemmin tallikaverinsa ympäri. Russell pysyy Verstappenin edellä vajaan sekunnin erolla. Antonelli tavoittelee ohitusta jo Hamiltonista. Kierros 40/51: Piastri ajaa ulos ensimmäisessä mutkassa ja putoaa peräti sijalle 15. McLarenin surkea kilpailu saa jatkoa.

Kierros 39/51: Siististi tullaan toinen uusintalähtö. Antonelli on noussut kaiken tapahtuneen jälkeen seitsemänneksi.

Kierros 38/51: Turva-auto poistuu radalta! 17 kuljettajaa on vielä matkassa mukana. Verstappen ohitti viime lähdössä Piastrin ja nyt pääsee hyökkäämään Russellin kimppuun.

Kierros 36/51: Keltaiset liput suoraan uusintalähdössä! Useat autot kolaroivat keskenään avausmutkassa. Turva-auto tulee uudestaan radalle. Norris ja Gasly keskeyttävät. Bottas nousee sijalle 16 ja tallitoveri Perez sijalle 14. Colapinto tuli torpedon lailla ensimmäiseen mutkaan ja kolaa tallikaverinsa

Kierros 35/51: Turva-auto tulee sisään! Russell ja Verstappen jatkavat kisaa pehmellä renkailla. Näin on myös Antonellilla.

Kierros 33/51: Porukka on kerätty kasaan turva-auton taakse. Verstappen ajoi melkoista kyytiä varikolle ja joutui jarruttamaan voimakkaasti.

Kierros 31/51: Albon on rysäyttänyt rajusti seinään. Turva-auto tulee radalle! Nyt alkavat kuljettajat käymään varikolla. Gasly ja Antonelli tulevat ensimmäisenä sisään.

Kierros 30/51: Norris putoaa Antonellin taakse, kun hän lukitsee ykkösmutkassa renkaat ja joutuu vetämään piruetin radan ulkopuolella. Sijoitus nyt yhdeksäs.

Kierros 29/51: Bottaksesta on jo useampi kuljettaja mennyt kierroksella ohi. Vasta kolme kuljettajaa on käynyt varikolla.

Kierros 27/51: Hamilton sanoo, että renkaat ovat loppu edestä ja hän ei voi kunnolla kääntyä. Hadjar on ihmeissään tiimiradiossa, että saako hän mennä Verstappenista ohi.

Kierros 25/51: Russell kertoo tiimiradiossa, että hän osui seinään. Kisa kuitenkin jatkuu samalla tavalla.

Kierros 24/51: Myös toinen Aston Martin, Alonso keskeyttää kilpailun. Red Bullit käyvät taas näyttäytymässä Piastrille. Kolmikko on noin 1,5 sekunnin sisällä toisistaan.

Kierros 23/51: Antonelli napsii taas yhden pykälän. Ohi Colapintosta ja sijoitus nyt yhdeksäs. Russell johtaa lähes 10 sekunnin erolla Piastria.

Kierros 21/51: Sainz avaa Williamsillaan varikkopelin. Alonso tulee myös sisään.

Kierros 20/51: Vielä ei ole kukaan käynyt varikolla. Verstappen sanoo tiimiradiossa, että renkaat eivät ole hyvät. Hadjar puolestaan toteaa, että Verstappenin pitäisi ajaa kovempaa.

Kierros 18/51: Antonelli on nyt noussut jo sijalle 10. Ero kärkeen on kuitenkin kasvanut 29 sekuntiin.

Kierros 16/51: Norris tekee kuudennella sijalla virheen ja oikoo mutkassa. Hadjarilta kysytään, että kuinka kovaa hän voi mennä. Hadjar kertoo olevansa tyytyväinen sijoitukseensa. Hamilton menee pääsuoralla ohi Norrisista.

Kierros 15/51: Russell kertoo tiimiradiossa kovasta tuulesta. Bottas ohittaa Alonson ja nousee sijalle 20.

Kierros 13/51: Bottas on valahtanut viimeiseksi. Antonelli on 2,5 sekunnin päässä pistesijalla olevasta Bearmanista. Verstappen ei pääse Piastrista ohi.

Kierros 11/51: Antonelli on sijalla 13. Eroa kärkeen 24 sekuntia. Russell on kasvattanut eron Piastriin jo viiteen sekuntiin.

Kierros 9/51: Strollin kisa jää kesken, mutta auto saadaan suoraan ulos radalta. Ei ole tarvetta virtuaaliselle turva-autolle.

Kierros 8/51: Pehmeällä renkaalla varikkopysähdysikkuna on kierroksilla 16-24. Verstappen pääsee pian ohittamaan Piastrin ja nousemaan toiseksi. Antonelli on noussut sijalle 14.

Kierros 7/51: Verstappen ohittaa Hadjarin. Russell ajaa kärjessä keskikovalla renkaalla, Piastri toisena pehmeällä ja Verstappen kolmantena keskikovalla. Noin puolet ajaa pehmeällä ja puolet keskikovalla, eli erovaisuutta on rengastaktiikoissa.

Kierros 5/51: Verstappen on noussut jo neljä pykälää ja on sekunnin päässä Hadjarista. Kaksikko on saanut Piastrinkin kiinni. Russell ajaa kärjessä vajaan kolmen sekunnin erolla Piastriin.

Kierros 3/51: Verstappen on noussut kaksi sijaa ylöspäin kuudenneksi ja jahtaa nyt tiimitoveriaan Hadjaria. Piastri on noussut toiseksi ohi Leclercin. Hadjar taasen menee ohi Norrisista kuten tekee Verstappenkin, joka kellottaa nopeimman kierrosajan. Red Bullilla kulkee nyt kovaa.

Kierros 1/51: Kisa on käynnissä! Russell pitää piikkipaikkansa ja siististi tullaan. Bottas putoaa kaksi pykälää alemmas ja Antonellikin sijoituksen.

Kello 13.55: Turva-auto on Bakussa tuttu näky, eli tänäänkin voi odottaa, että kisassa sattuu ja tapahtuu.

Kello 13.30: Tervetuloa seurannan pariin! Mercedeksen George Russell ajoi lauantaia ylivoimaisella tavalla paalupaikalle, kun taas MM-sarjaa johtava tiimitoveri Kimi Antonelli osui seinään aika-ajossa ja jäi ruutuun 16.

Antonellilta odotetaan kuitenkin kovaa nousua kohti kärkisijoja. Russell oli todennut aika-ajon jälkeen, että 0,837 sekunnin erolla tullut paalupaikka oli hänelle uran suurin marginaali seuraavaan kärkiruudussa.

Lähtöjärjestys:

Russell, Mercedes Leclerc, Ferrari Piastri, McLaren Hadjar, Red Bull Norris, McLaren Hamilton, Ferrari Gasly, Alpine Verstappen, Red Bull Colapinto, Alpine Bearman, Haas Lawson, Racing Bulls Albon, Williams Ocon, Haas Sainz, Williams Lindblad, Racing Bulls Antonelli, Mercedes Bortoleto, Audi Hulkenberg, Audi Bottas, Cadillac Perez, Cadillac Alonso, Aston Martin Stroll, Aston Martin