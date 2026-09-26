Turkulaisessa synnytyssairaalassa koettiin erittäin harvinaislaatuinen tapahtuma.
Tyks Naistenklinikka kertoo sosiaalisessa mediassa ihanasta ja erityisestä perhetapahtumasta.
– Millä todennäköisyydellä kaksoissiskokset synnyttävät saman päivän aikana, ja vieläpä niin, että molempien synnytyksissä on mukana sama kätilö, Facebook-päivityksessä ihmetellään.
Kuvassa näkyy kaksi onnellista äitiä ja kaksi pientä vauvaa, jotka ovat heidät maailmaan saattaneen kätilön sylissä. Päivitys on kerännyt jo tuhansia tykkäyksiä.
Vaikka tarina on harvinainen, Suomessakin on uutisoitu sisarusten samaan päivään ja sairaalaan osuneista synnytyksistä viimeksi vasta syyskuun alussa. Tuolloin kerrottiin serkustyttöjen tulosta maailmaan Porin Satasairaalassa.
Vuonna 2021 MTV Uutiset haastatteli imatralaissiskoksia, joiden pojat olivat syntyneet samana päivänä Etelä-Karjalan keskussairaalassa Lappeenrannassa.