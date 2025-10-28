Sami Hedberg on yksi Suomen tunnetuimmista koomikoista.

Koomikko Sami Hedberg on naurattanut kansaa jo 20 vuotta. Hedberg oli Viiden jälkeen -ohjelman erikoishaastattelussa tiistaina.

Hedberg vastaili muun muassa kysymyksiin siitä, miten stand up -kulttuuri ja huumori ovat muuttuneet vuosien varrella, ja miten hänen juttunsa ovat muuttuneet vai ovatko.

Haastattelun jälkeen koomikko ei kuitenkaan löytänyt tietä ulos studiosta.

Hän haahuili uutispöydän takana kesken juontajakaksikko Mikko Suursalmen ja Ripsa Koskinen-Papusen loppujuonnon.

– Hedberg kävelee täällä, mutta ei osaa ulos studiosta, naurahtaa Suursalmi.

Koskinen-Papunen ohjasi Hedbergiä ulos studiosta lentoemännän elkein.

– Sori, Hedberg sanoo ja kävelee lopulta kameroiden takaa ulos studiosta.

Katso hauska tilanne videolta jutun alusta. Alta voit katsoa Hedbergin koko erikoishaastattelun.

15:39