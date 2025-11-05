Juuri nyt Avaa

Maanantaina Shein ilmoittikin kieltäneensä kaikkien seksinukkien myynnin alustallaan maailmanlaajuisesti ja ilmoitti myös estävänsä pysyvästi kaikki lapsenomaisten nukkien laittomaan myyntiin liittyvät myyjätilit ja asettavansa tiukempia valvontatoimia alustalleen.

Ranskan kilpailu- ja kuluttaja-asioista vastaava virasto DGCCRF totesi lausunnossaan, että seksinukkien kuvaus ja luokittelu eivät juurikaan jättäneet epäilystä tuotteiden lapsipornografisesta luonteesta.

Pariisin syyttäjä on kertonut, että nettikaupat Shein, Temu, AliExpress ja Wish ovat tutkinnan alla Ranskassa pornografisen sisällön saatavuuden mahdollistamisesta alaikäisille, kertoo BBC .

Shein kertoi tekevänsä täyttä yhteistyötä viranomaisten kanssa ja olevansa halukas antamaan tietoja myyjistä, ostajista ja tuotteista. Shein myös ilmoitti vetäneensä kyseiset tuotteet välittömästi myynnistä.