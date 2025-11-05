Halpakauppa-alustoja tutkitaan Ranskassa pornografisen sisällön saatavuuden mahdollistamisesta alaikäisille.
Pariisin syyttäjä on kertonut, että nettikaupat Shein, Temu, AliExpress ja Wish ovat tutkinnan alla Ranskassa pornografisen sisällön saatavuuden mahdollistamisesta alaikäisille, kertoo BBC.
Maan kuluttajansuojaviranomainen ilmoitti neljästä yrityksestä syyttäjäviranomaiselle ilmaistuaan jo aiemmin huolensa lapsenomaisten seksinukkien myynnistä Sheinin alustalla.
Ranskan kilpailu- ja kuluttaja-asioista vastaava virasto DGCCRF totesi lausunnossaan, että seksinukkien kuvaus ja luokittelu eivät juurikaan jättäneet epäilystä tuotteiden lapsipornografisesta luonteesta.
Maanantaina Shein ilmoittikin kieltäneensä kaikkien seksinukkien myynnin alustallaan maailmanlaajuisesti ja ilmoitti myös estävänsä pysyvästi kaikki lapsenomaisten nukkien laittomaan myyntiin liittyvät myyjätilit ja asettavansa tiukempia valvontatoimia alustalleen.