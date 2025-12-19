Trumpin tullit näkyvät Kiina-pakettien määrässä Yhdysvalloissa.
Kiinasta Yhdysvaltoihin postitettujen pieniarvoisten pakettien määrä on kääntynyt jyrkkään laskuun vuonna 2025.
Käänne tapahtui, kun Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump aloitti kauppasodan Kiinan kanssa.
Tuolloin Yhdysvallat päätti, että tullit koskevat myös pieniarvoisia lähetyksiä eli alle 800 dollarin paketteja.
Kiinasta Yhdysvaltoihin lähetettävien pakettien määrä on toukokuun jälkeen pudonnut peräti 40 prosenttia, kertoo yhdysvaltalaislehti Wall Street Journal.
Ennen Trumpin tulleja Yhdysvaltoihin ja Euroopan unioniin saapuvien pieniarvoisten pakettien määrä kasvoi liki tasatahtia vuonna 2025.
Valtaosa näistä paketeista lähetetään muutamista kiinalaisista verkkokauppajäteistä, kuten Temusta ja Sheinista.
Siinä missä halpapakettien määrä jatkoi kasvuaan EU-alueella, Yhdysvalloissa tullivapauden poisto käänsi niiden määrän jyrkkään laskuun.
Eikä ihme, sillä Yhdysvaltojen kovat tullit ovat huomattavasti kasvattaneet kiinalaisten halpatuotteiden merkittävintä kilpailuetua: Hintaa.
"Temu-tulli" tulee
Euroopan unionissa, siis myös Suomessa, tullimaksua ei yleensä tarvitse maksaa alle 150 euron arvoisista paketeista. Poikkeuksia ovat esimerkiksi alkoholi ja tupakka.
Asiaan on tulossa jonkinlainen muutos, sillä EU:n neuvosto on päättänyt kolmen euron kiinteästä tullista pikkupaketeille. Tulli maksetaan jokaisesta tuotteesta eli ostamalla kerralla enemmän ei voi minimoida kustannuksia.
Niin sanottu "Temu-tulli" tulee voimaan 1. heinäkuuta 2026.
Kyse on väliaikaisesta ratkaisusta, sillä marraskuussa EU sopi, että mahdollisesti vuoden 2026 aikana 150 euron arvoisten pakettien tullivapaus poistuu kokonaan.
Syytä onkin, jos kysyy Tullin pääjohtajalta Sami Rakshitilta. Hänen mukaansa pakettien määrät ovat "ihan poskettomia", Yle kirjoittaa.
Kiinasta Suomeen saapuvien pakettien määrä kasvanut valtavasti vain muutamassa vuodessa.
Siinä missä vuonna 2022 EU:n ulkopuolta tuli Suomeen alle miljoona pakettia, vuonna 2024 niitä saapui yli 28 miljoonaa. Tänä vuonna Suomeen uskotaan saapuvan yli 50 miljoonaa pakettia.
Kiinasta halpojen tuotteiden tilaamista on kritisoitu muun muassa epäeettisyydestä ja -ekologisuudesta, tuotteiden turvattomuudesta, logistiikan ruuhkauttamisesta ja kilpailun vääristämisestä.
Kiina-kauppojen asiakkaat taas kehuvat usein tilaamisen helppoutta, valikoiman laajuutta ja edullisia hintoja. PostNordin kuluttajatutkimuksen mukaan Temu on yli 50-vuotiaiden keskuudessa suosituin verkkokauppa.
Suomeen saapuvista pikkupaketeista 98 prosenttia lähetetään Kiinasta.