Temu.fi ei vie sinne, mihin luulisi: Eero kertoo, mitä kiinalaisjätin suosio on aiheuttanut

Kiinalainen Temu ei omista Temu.fi-tunnusta. Se on lappeenrantalaisen opiskelijayhdistyksen hallussa.
Temu on nopeasti noussut yhdeksi Suomen suosituimmista sovelluksista. Kiinalainen verkkokauppasivusto julkaistiin vuonna 2022.
Suosiostaan huolimatta Temu ei omista Temu.fi-tunnusta. Se on Lappeenrannan–Lahden teknillisen yliopiston eli LUT-yliopiston musiikkiyhdistys TeMu ry:n hallinnassa.
TeMu ry:n tarkoituksena on esimerkiksi kehittää jäsentensä musiikkiharrastusta, lisätä musiikillista harrastuneisuutta LUT-korkeakouluissa sekä edistää ja tukea opiskelijoiden elävän musiikkitoiminnan kehitystä.
Lähde: Temu.fi
Temu toi liikennettä: "Tuskin kaikki liittyvät lappeenrantalaiseen opiskelukulttuuriin"
"Temutuksen" suosio on aiheuttanut järjestölle jonkin verran verkkoseuraamuksia, kertoo varapuheenjohtaja ja myyntivastaava Eero Koskikallio TeMusta. Esimerkiksi nettisivujen liikenne on pompsahtanut.
– Jonkin verran enemmän liikennettä on sen johdosta tullut, näin epäilen. Viimeksi lukuja näin viime vuoden alkupuolella, ja oliko liikenne siinä kymppitonnin paikkeilla. Epäilen, että tuskin kaikki käynnit liittyvät lappeenrantalaiseen opiskelukulttuuriin, Koskikallio sanoo.
Temun asiakaspalautteitakin tullut
TeMulaisilla on käytössään myös temu.fi-sähköpostit. Niihinkin on harhaillut viestejä, jotka oli tarkoitettu eri toimijalle.
– Muutamia on tullut, ehkä kymmenisen asiakaspalautetta. On kysytty tilauksista lähinnä, Koskikallio sanoo.
Viesteissä on kyselty esimerkiksi, miksi vähimmäistilaus on noussut kymmenestä eurosta viiteentoista, ja voisiko paketin siirtää toiseen noutopisteeseen.
Toistaiseksi Kiina-Temu ei ole tarjoutunut ostamaan Temu.fi-sivutunnusta itselleen.
– Domainin myyntiä ollaan lähinnä viljelty vitsinä. Emme ole yhtään konkreettisesti ajatelleet hintaa, Koskikallio sanoo.
