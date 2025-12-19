Pariisilaistuomioistuin piti Ranskan hallituksen pyyntöä suhteettomana.

Tuomioistuin hylkäsi Pariisissa maan hallituksen vaatimuksen sulkea Shein-pikamuotiyrityksen nettikauppa kolmeksi kuukaudeksi.

Ranskan hallitus pyysi nettikaupan sulkemista sen jälkeen, kun selvisi, että Shein myy lapsenkasvoisia seksinukkeja. Hallituksen mukaan verkkoalustan olisi ollut tarkoitus pysyä suljettuna, kunnes yritys on osoittanut, että alustan sisältö olisi linjassa Ranskan lainsäädännön kanssa.

Kohu tuli samaan aikaan, kun kiinalainen Shein avasi maailman ensimmäisen kivijalkamyymälänsä Pariisin marraskuun alussa.

Tuomioistuimen mukaan hallituksen vaatimus oli suhteeton, mutta määräsi yrityksen lopettamaan aikuisille tarkoitettujen tuotteiden myynnin ilman ikävarmennusta. Tuomioistuin asetti yritykselle myös 10 000 euron uhkasakon tukemaan määräystä.

Sheinin edustaja sanoo olevansa tyytyväinen päätökseen ja toteaa Sheinin sitoutuneen parantamaan valvontaprosessejaan tiiviisti yhteistyössä ranskalaisviranomaisten kanssa. Hänen mukaansa yrityksen prioriteetti on ranskalaiskuluttajien suojelu, sekä paikallisten lakien ja määräysten noudattaminen.

Seksinukkeskandaali tuli ilmi, kun Ranskan kuluttajaviranomaiset löysivät yrityksen nettikaupasta lapsen kaltaisia seksinukkeja, sekä kiellettyjä aseita.

Pian yritys ilmoitti kieltäneensä kaikkien seksinukkien myynnin alustallaan maailmanlaajuisesti ja ilmoitti myös estävänsä pysyvästi kaikki lapsenomaisten nukkien laittomaan myyntiin liittyvät myyjätilit ja asettavansa tiukempia valvontatoimia alustalleen.

Sheiniä on arvosteltu muun muassa sen tehtaiden työoloista ja ultrapikamuotiin nojaavan liiketoimintamallin ympäristövaikutuksista. Sheinin saapumista Ranskaan vastustivat niin poliitikot, ammattiliitot kuin muotibränditkin.

Shein perustettiin Kiinassa vuonna 2012, mutta yhtiön pääkonttori sijaitsee nykyisin Singaporessa.

Sheinin on määrä avata useita myymälöitä Ranskassa.