Monella suomalaisella tämä arvo on liian korkea – lääkäri muistuttaa vakavista seurauksista terveydelle

Monen suomalaisen kolesteroli on koholla.

Keho tarvitsee kolesterolia, mutta sitä voi olla verenkierrossa liikaa. Korkea kolesteroli on yksi merkittävimmistä sydän- ja verisuonisairauksia aiheuttavista riskitekijöistä.

Viiden jälkeen -ohjelmassa vierailleen yleislääkäri Jussi Mustosen karkea arvio on, että noin puolella suomalaisista kolesterolipitoisuus saattaisi olla nykyisten viitearvojen yläpuolella.

Kolesterolin suhteella on väliä: "Mitä enemmän niitä on, sitä isompi riski..."

On olemassa niin sanotusti hyvää ja pahaa kolesterolia. Terveydelle on haitaksi, jos pahaksi luonnehdittua LDL-kolesterolia on paljon suhteessa hyvään HDL-kolesteroliin.

Suurimmalla osalla väestöstä on niin sanottua ylimääräistä kolesterolia, siis lipidihiukkasia, jotka ylittävät elimistön tarpeen.

– Mitä enemmän niitä on, sitä isompi riski on, että ne tarttuvat valtimoiden seinämiin ja aiheuttavat valtimonahtaumatautia.

Käytännössä veri mahtuu kulkemaan huonommin suonissa ja sinne voi tulla tukoksia. Seurauksena voi olla pahimmillaan esimerkiksi sydänkohtaus tai aivohalvaus.

Lisäksi voi ilmetä niin sanottua raajojen katkokävelytautia. Siinä jalkoihin verta vievät isot valtimot ahtautuvat ja liikkuminen tuntuu pahalta.

Mustonen muistuttaa, että muutkin tekijät vaikuttavat valtimoahtaumataudin kehittymiseen, mutta tämä on yksi keskeinen tekijä. Sydänliiton sivuilla kerrotaan, että valtimotaudin riskiä lisäävät myös kohonnut verenpaine, diabetes, tupakointi, lihavuus ja vähäinen liikunta.

Kolesteroliarvot selviävät vain mittaamalla

Kolesteroliarvot voi selvittää vain mittaamalla. Aikuiselle riittää, kun käy muutaman vuoden välein testeissä.

Kolesteroliarvoihin voi vaikuttaa elämäntavoilla. Ravitsemusterapeutti Soile Ruottinen kertoi aiemmin MTV Uutisten haastattelussa muutaman tavan, jolla ruokavaliota voi muuttaa parempaan suuntaan.

