Hinkuyskän tapausmäärät ovat nousseet jyrkästi Yhdysvalloissa. Rokotteella estettävissä oleva tauti on erityisen vaarallinen pienille lapsille.
Yhdysvalloissa on jo toista vuotta peräkkäin raportoitu yli 25 000 hinkuyskätapausta. Asiantuntijat pitävät huolestuttavaa kehitystä seurauksena laskevasta rokotuskattavuudesta.
Tänä vuonna tapauksia on ollut Yhdysvalloissa lähes 28 000, kun vielä vuonna 2023 niitä raportoitiin vain runsaat 7 000, kertoo CNN.
Ei rajoitu vain Yhdysvaltoihin
Hinkuyskä alkaa usein flunssan kaltaisilla oireilla, mutta voi edetä viikkoja tai kuukausia kestäviin yskänpuuskiin.
Tauti on erityisen vaarallinen pienille lapsille. Noin joka kolmas alle yksivuotias sairastunut vauva tarvitsee sairaalahoitoa.
Tänä vuonna Yhdysvalloissa on raportoitu 13 hinkuyskäkuolemaa. Suurin osa kuolleista on ollut vauvoja.
Tapausmäärien kasvu ei rajoitu pelkästään Yhdysvaltoihin.
Maailman terveysjärjestölle raportoitiin viime vuonna lähes miljoona hinkuyskätapausta, mikä on viisinkertainen määrä edellisvuoteen verrattuna.
Asiantuntijoiden mukaan syinä ovat rokotusten väheneminen sekä väestön immuniteetin heikkeneminen koronapandemian aikana.
Asiantuntijat suosittelevat rokotetta
Hinkuyskä on rokotteella ehkäistävissä.
Yhdysvaltain tartuntatautikeskus (Centers for Disease Control and Prevention, lyh.CDC) suosittelee lapsille viiden annoksen rokotussarjaa ja aikuisille tehosterokotetta kymmenen vuoden välein.
Rokotteen ottaminen raskauden loppuvaiheessa suojaa myös vastasyntynyttä. Viranomaiset eri puolilla maata kehottavat tarkistamaan rokotustilanteen.
Asiantuntijoiden mukaan rokotukset ovat tehokkain keino estää taudin leviämistä ja suojata erityisesti kaikkein haavoittuvimpia.
Myös Suomessa tapaukset kasvaneet
Suomessa koettiin historiallisen kova hinkuyskävuosi 2024.
THL on tilastoinut laboratoriovarmennetut tartunnat vuodesta 1995 lähtien, eikä tartuntoja ollut koskaan aiemmin tilastoinnin aikana ollut yhtä paljon kuin vuonna 2024. Kaikkiaan hinkuyskätartuntoja tilastoitiin Suomessa 2 814.
Muuten tartuntamäärät ovat pysyneet koko tilastointihistorian ajan sadoissa, lukuun ottamatta vuosia 2003 ja 2004, jolloin hinkuyskää oli yli tuhat tapausta vuodessa.