Legendaarinen Pohjois-Karjala-projekti herätetään eloon ehkäisemään kansansairauksia.
Tuloksillaan maailmanmainetta niittänyt, professori Pekka Puskaan yhdistetty Pohjois-Karjala-projekti päivitetään 2020-luvulle.
Uusi projekti edistää työikäisten terveyttä ja ehkäisee nykyajan kansansairauksia jalkautumalla pilottivaiheessa kauppaliikkeeseen.
Yli 50 vuotta sitten käynnistynyt ensimmäinen versio keskittyi ravintosuosituksilla sydän- ja verisuonitautien ehkäisyyn sekä tupakoinnin vähentämiseen.
Pekka Puska on suomalainen lääkäri ja professori, joka on vaikuttanut merkittävästi kansanterveyden eteen erityisesti Pohjois-Karjala-projektin kautta.com.pic. / Mauri Ratilainen / All Over Press
Tupakan tilalla muita haasteita
Pohjois-Karjalan sydänpiirin toiminnanjohtaja Annika Immonen kertoo, että tupakka ei ole enää niin iso ongelma kuin se ennen oli, mutta tilalle on tullut muuta.
– Tietysti diabetes, mielen hyvinvointi ja muut tämmöiset asiat ovat kyllä ajankohtaisia, Immonen listaa MTV Uutisille.
Siinä missä ennen tieto välittyi tupailloissa, nykyään mennään kauppakeskukseen.
"Ihmisten huoltoasemalla" saa neuvoja terveyden edistämiseen ja voi mitata vaikkapa kehonkoostumusta.
Mukana olympiakomitea
Uudessa Pohjois-Karjala-projektissa on mukana laaja yhteistyöverkko järjestöjä, yliopistotutkimusta ja Suomen olympiakomitea. Tarkoitus on monistaa malli koko maahan.
Pilotissa halutaan kurkistaa myös ihmisten ruokakorin sisältöön. Se saattaa onnistua yhteistyökumppanina olevan Pohjois-Karjalan Osuuskaupan datan avulla.
Mikä Pohjois-Karjala-projekti?
Suomen kansanterveyden edistämiseen pyrkinyt Pohjois-Karjala-projekti lisäsi suomalaisten terveitä elinvuosia, kertoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos (THL) vuonna 2022.
1970-luvun alussa aloitetulla mittavalla hankkeella pyrittiin muuttamaan suomalaisten elintapoja pysyvästi terveellisemmiksi.
Projekti aloitettiin tilanteessa, jossa Suomen kansanterveys oli aallonpohjassa. THL:n mukaan miesten sydäntautikuolleisuus oli tuolloin suurinta maailmassa.
Nuoria miehiä ylipäätään kuoli paljon, ja miesten elinajanodote oli alle 65 vuotta.
Erityisen synkkä tilanne oli Pohjois-Karjalassa, mistä projekti sai nimensä.
