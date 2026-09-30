Huomenta Suomen Makuraadissa testattiin tällä kertaa suorastaan hävyttömiä uutuustuotteita.

Nyt on sesongit ja perinteet pistetty oikein kunnolla sekaisin elintarvikevalmistajien toimesta. Kerroimme aiemmin, että maksalaatikkoon sekoitetaan nyt salmiakkia, ja pääsiäisestä tuttu mämmi tekee loikan sekä halloweeniin että jouluun.

Huomenta Suomen Makuraadissa päätettiin ottaa testiin nämä taatusti mielipiteet jakavat uutuustuotteet.

Maksalaatikko meni tunteisiin

Studiossa maisteltiin salmiakkimaksalaatikkoa, halloween-mämmiä sekä korvapuustipipareita, joilla yritetään startata joulusesonki etuajassa.

Erityisesti uutuusmaksalaatikon maistaminen herätti raadissa monenlaisia tunteita.

– En tiedä, mitä tässä tapahtui, raadissa mukana ollut Jere Silfsten kommentoi kyyneleet silmissä.