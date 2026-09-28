Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille.

Espoossa kateissa olleet 13-vuotiat pojat ovat löytyneet, kertoo poliisi.

Pojat ilmoittivat olinpaikastaan, ja he ovat nyt poliisin seurassa.

Poikien löytymisestä on ilmoitettu läheisille.

Asian käsittely siirtyy lastensuojeluviranomaisille, poliisi kertoo.

Viimeinen havainto pojista oli keskiviikolta 23. syyskuuta.

Poikien katoaminen sai osakseen huomattavaa julkisuutta.

Helsingin Sanomien tietojen mukaan pojat katosivat omasta halustaan.

Ilta-Sanomat puolestaan haastatteli toisen pojan äitiä, jonka mukaan "he eivät ole mitään tapakarkureita".