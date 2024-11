175-senttinen Maria painaa enää 45 kiloa – vangitun sisko MTV:lle: "Kidutetaan hitaasti hengiltä"

Valko-Venäjän vankiloissa on virunut vuodesta 2020 hallintoa vastustavia poliittisia johtohahmoja, jotka on unohdettu täysin. Varmuudella ei tiedetä, ovatko kaikki heistä edes hengissä. Yksi vangituista on oppositiojohtaja Maria Kalesnikava, joka siskon mukaan näkee nälkää.