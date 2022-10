Putin on lyönyt ydinasekortin pöydälle: "Syytä kysyä, mitä Venäjällä on enää hävittävää – ensin tehtäisiin ydinkoe"

Jos keväällä meni kehnosti, kesällä välillä vähän paremmin, niin syksyssä on ollut Kremlin kannalta katastrofin ainekset.

Paniikkinappi ei ehkä ole vielä Kremlissä pohjassa, mutta ydinasekortti on pöytälaatikon alalaatikosta taas kaivettu esille.

Venäjä on pelannut kortin jo kerran aiemmin Ukrainan sodassa. Näin kävi, kun kävi selväksi, että pääkaupunki Kiovan valloitus parissa päivässä ei onnistu.

"Mitä Venäjällä on hävittävää?"

Kadyrovia ennen ydinasekorttia ehti äskettäin heilutella entinen Venäjän presidentti, nykyinen turvallisuusneuvoston varapuheenjohtaja Dmitri Medvedev, joka on Ukrainan sodan aikana profiloitunut kovien lausuntojen automaattina.

Forrströmin mukaan ydinaseisiin ja Venäjään liittyen on kuitenkin syytä kysyä olennainen kysymys.

– Mitä Venäjällä on edelleen hävittävää? Se on sinällään triviaali, mutta aika vakava kysymys.

"Ensin lähdettäisiin ydinkokeesta"

– Ei näytä mahdolliselta, ettei siihen puututtaisi. Putinkin tietää, että ydinaseiden käyttö olisi sellaisen kynnyksen ylittämistä, josta ei olisi minkäänlaista paluuta kansainväliseen yhteistyöhön. Venäjä on jo nyt eristetty. Venäjää alettaisiin kohdella kuin Natsi-Saksaa, Penttilä sanoo.

Tilanteesta on tullut "epävakaa", Penttilä katsoo.

– On mahdollista, että mennään 1990-luvun suuntaan, jolloin Venäjällä valta vaihtui. On myös mahdollista, että eskalaatio johtaa jopa taktisten ydinaseiden käyttöön. Se on hyvin epätodennäköistä, mutta teoreettisesti mahdollista.