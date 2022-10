Suomalainen Riku taistelee venäläisiä vastaan etulinjassa – vastahyökkäys etenee, mutta kovalla hinnalla: "Mikään ei tule ilmaiseksi"

Riku Arima on juuri ollut kymmenen päivää tehtävällä etulinjassa, Kupjanskin alueella Ukrainassa. Viimeisten päivien aikana Arima on muiden sotilaiden kanssa käynyt rakennuksia läpi ja ajanut venäläisiä pois alueelta.

Ukraina on sittemmin edennyt hieman Kupjanskista itään. Ukraina eteni Kupjanskiin asti nopeasti, mutta sittemmin rintamalinja on tuolla alueella pysynyt liki paikoillaan.

Vastahyökkäystä hankaloittaa iäkäs väestö

Maailma on seurannut Ukrainan viime viikkojen onnistumisia Itä-Ukrainassa. Ukrainan joukot ovat syyskuussa vallanneet takaisin alueitaan ainakin Harkovassa ja vastikään lauantaina myös Donetskissa, Lymanin kaupungissa. Venäjän puolustusministeriö puolestaan kertoi venäläisjoukkojen vetäytyneen kaupungista siirtyäkseen parempiin asemiin saartamisuhan takia.

Arimankin käsityksen mukaan Ukrainan hyökkäykset etenevät nyt kohtuullisen hyvin kaikin puolin. Hyökkääminen on kuitenkin raastavaa.

– Siellä noin joka toisessa kodissa on joku vanhus jäänyt kotiin vaaroista huolimatta, mikä tarkoittaa sitä, että meidän puoli ei voi antaa tykistötukea tai epäsuoraa tulta tukeakseen meidän etenemistä.

"Kaikilla on kova usko tekemiseen"

– Mitä nyt Putin oli julistanut alueita Venäjälle, niin en ole oikeastaan hirveästi kuullut, että niistä olisi puhuttu. Ne on painettu villaisella ja naurettu vaan ylipäätänsä sille ukolle ja hommalle, Arima toteaa.

Tunnelma rintamalla on Ariman mukaan ollut toiveikas koko sen ajan, kun hän on ollut Ukrainassa. Venäjän ja Putinin toimet eivät ole hänen mukaansa juurikaan vaikuttaneet sotilaiden mielentilaan. Voitot ja eteneminen rintamalla sen sijaan parantavat taistelutahtoa entisestään.

– Täällä ei ole missään vaiheessa ollut sellaista melankoliaa tässä hommassa. Kaikilla on kova usko tekemiseen ja parempaan huomiseen.

Jääkiekko kytköksenä Ukrainaan

Arima on pitänyt yhteyttä vanhoihin pelikavereihin ja seurasi tiiviisti Venäjän hyökkäystä Ukrainaan. Suomessa käyty asepalvelus sekä oma työ portsarina ovat Ariman mukaan luoneet hänelle valmiudet toimia paineensietokykyä vaativissa tehtävissä.

– Tavallaan olisi tuntunut väärältä olla tulematta koittamaan pystyykö tähän hommaan. Nyt, kun täällä on jonkin aikaa ollut, on huomannut, että pystyy. Kysymys on vain, kuinka kauan jaksaa ja pysyykö kasassa henkisesti ja fyysisesti.