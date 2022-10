Tutkija: Kreml elää Neuvostoliiton nostalgisessa mielikuvakuplassa – tästä syystä Putinin seuraaja tulee hallitsemaan hänen varjossaan

Muutama kuukausi myöhemmin Putin voitti vaalit reilun 50 prosentin ääniosuudella. Kremlissä alkoi valtakausi, joka on yhä käynnissä.

Välillä Putin on piipahtanut pääministerin pallilla, mutta harvassa olivat ne, jotka kuvittelivat tuolloisen presidentti Dmitri Medvedevin käyttävän Moskovassa ylintä päätösvaltaa.

Venäjän nykyjohto on istunut vallassa yli kaksi vuosikymmentä. On todennäköisesti turha odottaa, että meno hirveästi muuttuisi, vaikka Putinin tilalle presidentiksi tulisi joku muu nimi, sanoo Maanpuolustuskorkeakoulun erikoistutkija Pentti Forsström, joka on tutkinut esimerkiksi Venäjän sotilasstrategian muutosta.